Per la giornata di domani, 23 ottobre 2025, è stata diramata un'allerta meteo arancione per la regione Liguria: ecco le previsioni meteo

La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, nella regione Liguria. Dopo l’arancione di oggi in Toscana, il maltempo si sta spostando lentamente verso il Nord-Ovest e quella di domani potrebbe essere una classica giornata di passione per gli amici liguri. Il problema è causato da una perturbazione che è appunto giunta sulla nostra penisola in queste ore e che sta portando pioggia e temporali sulla zona nord del Tirreno, interessando la Toscana e, in estensione, appunto la Liguria.

Per evitare ulteriori problemi, alleggerendo nel contempo anche il traffico, diverse amministrazioni dei Comuni della Liguria hanno emanato un provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, a cominciare dalla cittadina di La Spezia, così come fatto sapere dal sindaco Peracchini. Chiusura delle scuole anche per quanto riguarda Genova e provincia, fra cui Arenzano e Sestri Levante. Lo stesso si è deciso anche per tutta la provincia, e non è da escludere che, nel corso della giornata, possano essere comunicate ulteriori chiusure, tenendo conto dei nuovi dati aggiornati sulle previsioni.

ALLERTA METEO LIGURIA, CHIUSE DIVERSE SCUOLE

L’allerta meteo arancione in Liguria riguarderà il capoluogo, Genova, ma anche la sopracitata La Spezia e la zona interna, ed è stata diramata per le otto ore che vanno dalle 10:00 alle 18:00 di domani, con un proseguimento fino alle 20:00 (con eventuale aggiornamento), sui bacini dello Spezzino. Allerta meteo gialla invece per quanto riguarda le province di Savona e Imperia, altre zone della Liguria dove potrebbe cadere della pioggia.

Ma quali previsioni meteo dobbiamo aspettarci per domani? A causa di un sistema depressionario che si trova in Francia e di un secondo vicino alle Alpi, la Liguria sarà attraversata da un’ondata di maltempo breve ma intensa, con venti di burrasca, temporali e mari piuttosto agitati.



ALLERTA METEO LIGURIA, GIORNATA DELICATA, FARE ATTENZIONE

Si tratta quindi di fenomeni nei confronti dei quali bisognerà porre la massima attenzione, con le solite raccomandazioni di evitare di uscire di casa se non per situazioni impellenti, ma anche di non guidare in auto nei sottopassi o in prossimità di fiumi e torrenti. In generale, quella di domani sarà una giornata di maltempo su gran parte dell’Italia, visto che potrebbe piovere anche in altre regioni del Nord, come ad esempio la Lombardia, ma anche al Centro – Roma compresa – e al Sud.

Potrebbe invece restare più al riparo dagli acquazzoni la Sardegna, che potrebbe godere di una giornata di sole, forse l’unica zona della nostra penisola che dovrebbe restare all’asciutto. Ricordiamo che la Liguria è una regione che, spesso e volentieri, è stata soggetta a frane, allagamenti e inondazioni, e proprio per questo c’è la massima attenzione in caso di allerta meteo, con la macchina delle istituzioni che si è già messa in moto per predisporre al meglio qualsiasi tipo di intervento.