Allerta meteo Liguria: scuole chiuse/ Maltempo e forti temporali fino a sabato

La Protezione civile ha diramato un allerta meteo per la Liguria di colore arancione, un “avvertimento” per il forte rischio di piogge diffuse e temporali, e che scatterà dalla mezzanotte di oggi, giovedì 1 ottobre, fino alla stessa ora di domani, venerdì 2. Dalle ore 20:00 di oggi fino alla mezzanotte, invece, l’allerta meteo per la Liguria sarà di colore giallo. In vista delle condizioni meteo avverse, tenendo conto anche dell’epidemia coronavirus, diversi i comuni liguri che hanno deciso di tenere le scuole chiuse, leggasi Arenzano, Cogoleto, a Savona e in numerosi comuni della provincia (Albenga, Albisola, Celle Ligure, Finale, Pietra, Vado, Varazze, Bergeggi e molti altri ancora). Nel Levante, come fanno sapere i colleghi de IlSecoloXIX, chiuse praticamente tutte le scuole ad eccezione di Chiavari dove invece saranno sospese le lezioni solamente nei plessi a rischio, quelli ovvero a ridosso dei corsi d’acqua.

ALLERTA METEO LIGURIA, SCUOLE CHIUSE: LEZIONI PROSEGUONO CON LA DAD

In generale in tutti gli istituti dove le lezioni in presenza saranno sospese, si procederà con la Dad, la didattica a distanza, di modo che gli alunni non siano costretti a perdere ore preziosi di scuola, alla luce di un anno decisamente complicato causa epidemia di coronavirus. Nel dettaglio, tornando all’allerta meteo in Liguria, sono previste piogge e temporali forti, con degli accumuli anche elevati fino a domani mattina sulla zona del centro-levante, poi da domani fino a metà giornata, invece nel centro-ponente. Attenzione anche ai venti e ai mari, visto che sono attese folate fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 chilometri e possibili mareggiate estese da sud. L’allerta meteo Liguria, come detto in apertura, durerà fino a domani, quindi nella giornata di sabato il maltempo dovrebbe dare una tregua, in vista poi di un nuovo peggioramento previsto per domenica pomeriggio. Per la giornata di oggi, il meteo racconta di instabilità in aumento in serata, con alta probabilità di rovesci o temporali forti.



