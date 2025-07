Allerta meteo Milano arancione e Lombardia oggi per maltempo, rischio eventi estremi dopo giorni di caldo: attesa grandine nel pomeriggio, parchi chiusi

ALLERTA METEO MILANO ARANCIONE, MALTEMPO OGGI IN LOMBARDIA

Dal caldo estremo ai forti temporali: la situazione meteorologica attuale è critica e c’è grande attenzione per l’allerta meteo Milano e nelle zone limitrofe. Nei giorni scorsi, il capoluogo lombardo ha registrato temperature molto alte a causa dell’anticiclone africano “Pluto”, ma ieri il caldo è stato interrotto da forti piogge.

Per oggi, domenica 6 luglio 2025, è stata diramata un’allerta arancione, che rappresenta il secondo livello su tre, per temporali forti, grandinate e fenomeni estremi. Alla luce di ciò, si è deciso, ad esempio, di chiudere i parchi: una precauzione presa per il rischio maltempo, ma non l’unica. Infatti, è stata attivata la vasca del Seveso, il bacino artificiale che raccoglie l’acqua piovana per prevenire allagamenti. Si tratta dell’ottavo utilizzo dalla fine dell’anno 2023.

D’altra parte, la vasca non basta da sola, come evidenziato dall’assessore comunale meneghino alle Opere pubbliche, Marco Granelli, secondo cui sarebbero necessarie anche le altre opere promesse da Regione Lombardia, come quelle a Senago e Lentate, che al momento, però, non sono ancora pronte. Gli ha replicato l’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, il quale ha fatto presente che i lavori stanno procedendo e che le strutture della regione si stanno rivelando efficaci.

LE PREVISIONI METEO PER MILANO E LE ZONE LIMITROFE

Nelle ultime ore, nella zona di Milano, le forti piogge hanno causato allagamenti e diversi problemi. C’è anche una vittima del maltempo: dal fiume Lambro, ingrossato dalla pioggia, è riemerso un corpo non identificato. Nella zona di Como e Brianza, invece, l’allagamento delle strade ha bloccato diverse persone in auto, con oltre 50 interventi dei vigili del fuoco. Sono 15, invece, le persone evacuate per l’esondazione del Seveso. Si segnalano anche voli dirottati dall’aeroporto di Orio al Serio per disagi e strade allagate nel Cornate d’Adda e nella Bergamasca.

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di temporali violenti e grandine nel pomeriggio e in serata. Inoltre, è atteso un calo delle temperature di 7-8 °C. Anche se le massime oscilleranno sui 30 °C, si percepirà comunque un certo fresco rispetto ai giorni scorsi. Il grande accumulo di caldo nell’atmosfera desta preoccupazione tra gli esperti, che prevedono fenomeni meteo intensi. Per Federico Brescia de Il Meteo, al Corriere, potrebbero verificarsi “eventi intensi e di grande portata“, come quelli che si sono verificati nelle ultime ore, a causa del caldo. Ma dopo questi giorni di maltempo, tornerà il caldo intenso.