ALLERTA METEO MILANO E LOMBARDIA/ “Temporali e forti raffiche di vento, attenzione..”

Allerta meteo Milano e Lombardia: sarà una giornata caratterizzata dal maltempo. Eventi piovosi sono attesi sull’intera regione e sul capoluogo meneghino in questo martedì 13 luglio 2021. Ai rovesci di carattere temporalesco però, si aggiungeranno anche delle forti raffiche di vento che potrebbero complicare non poco la situazione. A diramare l’allerta è stato proprio il Comune di Milano; questo il comunicato diramato da Palazzo Marino: “Per la giornata di martedì sono previste condizioni meteo perturbate sulla Lombardia. In particolare, sul nodo idraulico di Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e arancione per rischio temporali di forte intensità. Le condizioni perturbate sono previste fin dal mattino e proseguiranno per tutta la giornata, l’attenuazione sarà a partire dalle prime ore di mercoledì 14 luglio. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare la necessità di interventi“.

ALLERTA METEO MILANO E LOMBARDIA

In un secondo comunicato, da Palazzo Marino hanno informato della possibilità che oggi vi siano forti raffiche di vento: “In connessione con l’allerta arancione per temporali emanata per martedì 13 luglio, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia segnala la possibilità di venti forti (raffiche di velocità tra i 35 e i 50 km/h) sul nodo idraulico di Milano. Si invitano i cittadini a evitare di frequentare luoghi in prossimità di alberature. Inoltre si invita a prestare attenzione a tutte le strutture e gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento. Tali condizioni meteo sono previste per tutta la giornata, dal mattino fino alle prime ore della notte. Il Comune di Milano è pronto ad attivare il monitoraggio della situazione per procedere se necessario agli interventi“. Le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia prevedono su tutta la regione precipitazioni diffuse, concentrate inizialmente sulla parte più occidentale della regione, tra alta pianura e settori alpini e prealpini; nel corso della mattinata i rovesci finiranno per estendersi anche su tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura. Il clou si avrà tra le 10 e le 20, con precipitazioni a carattere temporalesco, raffiche di vento attorno ai 12-15 m/s e alta probabilità di fenomeni severi e diffusi, tranne che sulla bassa pianura centro occidentale e l’Appennino, meno interessata dall’evento. Soltanto in serata si assisterà ad una progressiva attenuazione in particolare sui settori di pianura. Fino a mercoledì resistono condizioni instabili, ma le precipitazioni saranno di minore intensità.

