Allerta meteo Milano, fiume Seveso monitorato/ Il Lambro ha superato il livello di allarme

Prosegue anche oggi l’allerta meteo in quel di Milano, una delle città maggiormente attenzionate della Lombardia in particolare dopo l’esondazione del Seveso di inizio settimana. Come riferito dai colleghi di MilanoToday, il fiume meneghino è tenuto sotto stretto controllo dalla giornata di ieri e lo stesso sta avvenendo per il Lambro, che preoccupa in particolare la città di Monza. Gli argini hanno retto fino alla serata di ieri per quanto riguarda il Seveso e al momento i cittadini residenti nelle zone colpite lo scorso 31 ottobre, non si sono fatti trovare impreparati. Attenzione, come detto sopra, anche al Lambro, che stando a quanto fatto sapere dalla polizia locale ha superato il livello di allarme anche se al momento non si segnalano particolari criticità.

Allerta meteo Toscana, attesa piena Arno/ Video, 3 morti e allagamenti “Dichiarato stato di emergenza”

In merito al Seveso, invece, il fiume si sta ingrossando ed è in stato di pre allarme, ma dalla sala operativa dei ghisa fanno sapere che “Siamo pronti a intervenire”. Situazione sotto controllo quindi anche se Milano stamane si è svegliato sotto una pioggia battente, sulla falsa riga di quanto già accaduto da inizio settimana. Tutta colpa della Tempesta Ciaran che dopo aver causato danni in Francia è giunta prepotentemente anche nel nostro Paese colpendo prima il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e poi la Toscana, regione che al momento è in ginocchio e dove si sono verificati anche tre vittime cause il maltempo.

Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo/ Chiusure in Veneto, Liguria, Toscana e Campania

ALLERTA METEO MILANO, FIUME SEVESO MONITORATO: NON SI PLACANO LE POLEMICHE DOPO L’ULTIMA ESONDAZIONE

Tornando all’allerta meteo a Milano, non si placano le polemiche dopo l’esondazione di martedì scorso, in particolare per quanto riguarda le vasche di laminazione, con quella di Bresso che dovrebbe essere collaudata oggi, riferisce sempre MilanoToday.

Secondo quanto fatto sapere dal primo cittadino milanese, Beppe Sala “la vasca di Bresso avrebbe tolto probabilmente il 50% del problema. Poi bisogna pensare anche ad altre vasche a monte”. Per la giornata di oggi, stando alle previsioni dei meteorologi, il maltempo dovrebbe concedere una tregua soprattutto in tarda mattinata con temperature attorno ai 16/17 gradi, ma già da domani dovrebbe giungere una nuova perturbazione, la terza del mese di novembre.

Allerta meteo rossa in Veneto e Friuli per maltempo/ Arancione in altre 7 regioni fra cui Liguria e Toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA