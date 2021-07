Allerta meteo Milano: in arrivo nubifragio/ Video maltempo: tromba d’aria a Sedriano

Allerta meteo a Milano: è atteso, infatti, un forte temporale sul capoluogo della Lombardia. Il maltempo è pronto a fare il “blitz” con piogge così forti da costringere la Protezione civile regionale a lanciare l’allerta meteo di codice giallo, rischio di pericolo due su quattro. Scattato alle 17 di ieri, è in vigore fino alle 21 di oggi, giovedì 8 luglio 2021. Nel mirino Seveso e Lambro, che saranno monitorati dai tecnici comunali, oltre che dalla Protezione civile. La pioggia, seppur abbondante, non dovrebbe causare l’esondazione dei due corsi d’acqua. Il maltempo è causato dal transito verso Est della saccatura, quindi si parla di forte variabilità e di tempo perturbato diffusamente nel corso della giornata odierna in tutta la Lombardia.

Temporali di forte intensità dovrebbero abbattersi su Alpi, Prealpi e alta pianura, anche nel resto della regione lombarda entro stasera. Da domani invece si passerà a condizioni più stabili su tutta la regione, ma a causa del transito della perturbazione ci saranno rinforzi di vento diffusi e locali forti raffiche.

ALLERTA METEO MILANO: TROMBA D’ARIA A SEDRIANO

Già nelle scorse ore il maltempo ha cominciato a lasciare il segno. I danni sono stati ingenti: tetti sradicati e un hub vaccinale danneggiato al punto tale da essere fuori uso. Lo racconta Prima Bergamo, che parla di una violenta grandinata abbattutasi nella tarda serata di ieri. Non ha risparmiato diverse città della Bergamasca, tra cui Chiuduno, dove la struttura del centro vaccinale ha riportato danni che hanno spinto l’Asst Bergamo Est a spostare le somministrazioni nel centro vaccinale del Cus di Dalmine. Un violento nubifragio si è abbattuto a Sedriano dove la copertura di un tetto è stata sradicata da una tromba d’aria. Invece un albero è crollato sulla recinzione del parco delle scuole. Alcuni pezzi del tetto sono finiti in strada, causando danni ad alcuni veicoli. Invece altre parti sono state portate via dal vento. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, ma non sono stati registrati feriti. Ieri a causa del rischio frane è stata chiusa la Lecco-Bellagio in via precauzionale.

