Allerta Meteo Neve: fiocchi a Milano/ Lombardia, Piemonte e Liguria: la situazione

Era stata diramata l’allerta meteo neve per la giornata di oggi, e le previsioni sono state di fatto rispettate, anche se forse qualcuno, soprattutto a Milano e in Lombardia, si aspettava qualcosa di più. Questa mattina ha infatti nevicato sul capoluogo lombardo, ma la neve non ha lasciato alcuna traccia, almeno fino a questo momento, essendo infatti caduta non dalle primissime ore del mattino, e mista a pioggia. Più consistente invece la neve in provincia di Pavia, dove i fiocchi si sono depositati sul terreno, imbiancando il paesaggio e regalando cartoline degne del periodo.

Neve annunciata anche in Liguria, e stamane l’area attorno a Genova così come quella di Savona, ha visto appunto la precipitazione nevosa fare capolino, arrivando a bagnare anche le spiagge della riviera. Come detto in apertura, la neve era stata ampiamente annunciata ed ha riguardato in particolare il nord ovest dell’Italia, giunta nel nostro Paese, come riportato da 3B Meteo, attraverso un’area di bassa pressione Isole Britanniche. Imbiancato il Piemonte, a cominciare da Torino, dove i cittadini della Mole si sono svegliati trovandosi di fronte un paesaggio ricoperto da un sottile manto nevoso, così come tutto l’arco alpino, dove si sono raggiunti in poco tempo i 10/15 centimetri di spessore.

ALLERTA METEO NEVE OGGI 8 DICEMBRE: NEVICATA IN VALLE D’AOSTA E IN EMILIA

Tanta neve, ovviamente, anche in Valle d’Aosta, a cominciare da Courmayeur, vicino al confine con la Francia, dove gli accumuli hanno raggiunto i 20 centimetri, ed è stata imbiancata anche l’Emilia Romagna, in particolare le pianure della zona occidentali, nel Piacentino.

Secondo le previsioni l’allerta meteo neve dovrebbe proseguire fino alla serata, ma con il passare delle ore il fenomeno andrà scemando, esaurendosi del tutto con schiarite sui settori occidentali. Al momento non si registrano particolari disagi, ne tanto meno traffico o problemi alla viabilità. La cosa certa è che la neve ha ravvivato la giornata di molti italiani, che hanno invaso i social, a cominciare da Instagram, Facebook e Twitter, con video e foto riguardanti proprio la nevicata. Uno spettacolo nello spettacolo.

