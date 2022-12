Allerta meteo neve oggi 15 dicembre in Liguria e Piemonte/ “Nevicate a bassa quota”

Allerta meteo neve emesso dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, 15 dicembre 2022. Sul nostro Paese è arrivata un’area di bassa pressione proveniente dalla Francia verso il mare della Liguria, e ciò ha portato sull’Italia in particolare nord-occidentale, aria fredda a bassi strati. Sono così state annunciate precipitazioni diffuse su parte della centro nord, che potranno anche assumere carattere nevoso fino a bassa quota, e anche nelle regioni di nord ovest. A riguardo il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, con l’aggiunta di allerta gialla per maltempo su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Nel dettaglio sono previste a partire dalla tarda mattina di oggi, “nevicate intorno ai 300-500 metri su Liguria e Piemonte, temporaneamente a quote più basse sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati”. Arpal ha inoltre lanciato l’allarme gelicidio come riferisce GenovaToday, un fenomeno che viene spiegato così da Federico Brescia di 3BMeteo: “È un termine poco conosciuto ma di un’importanza fondamentale se dovete viaggiare o semplicemente uscire di casa. Il gelicidio è pioggia che congela al suolo”.

ALLERTA METEO NEVE PER OGGI, OCCHIO AL FENOMENO DEL GELICIDIO

Questo fenomeno atmosferico “Si verifica quando una massa d’aria calda scorre in quota mentre al suolo c’è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero”, quindi quando la pioggia cade ad una temperatura inferiore allo zero, rimanendo in forma liquida (in gergo tecnico si parla di sopraffusione), e una volta che tocca il suo si congela ricoprendo così le superfici di una patina di ghiaccio liscio e limpido che può essere molto pericoloso non soltanto per gli automobilisti ma anche per i passanti.

Il rischio è soprattutto nelle autostrade dove le auto viaggiano a velocità sostenuta e dove potrebbero non accorgersi del ghiaccio formatosi nel giro di pochi istanti. In ogni caso, tornando all’allerta neve emessa per la giornata di oggi, per ora non si registrano particolari situazioni critiche: vedremo se con il passare della giornata la situazione dovesse peggiorare.











