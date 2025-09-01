Allerta meteo oggi 1 agosto 2025, il bollettino del maltempo con rischi moderati su Milano, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Le ultime previsioni

“DESTINAZIONE AUTUNNO”: NUOVA ALLERTA METEO A MILANO E NEL NORD ITALIA

Appena una settimana dopo l’ultima grande allerta meteo in Emilia Romagna le condizioni del maltempo tornano a preoccupare sopratutto il nord Italia, nella settimana che si apre oggi assieme al mese di settembre tradizionalmente “proiettato” verso l’autunno. Con temperature ancora in piena media stagionale, le condizioni meteo sono destinate a peggiorare già nel tardo pomeriggio di oggi 1 settembre 2025 secondo le ultime notizie del bollettino prodotto dalla Protezione Civile nazionale con l’aggiunta dei report regionali.

Allerta meteo gialla in Umbria per maltempo/ Bollettino 31 agosto 2025: oggi sole, poi tornano i temporali

È soprattutto su Milano che si concentra l’attenzione di questa giornata, specie verso le ore della tarda serata: l’allerta meteo scatta oggi alle 18 e si conclude alla mezzanotte, con il Comune che ha disposto la sorveglianza stretta dei fiumi Lambro e Seveso per evitare che i potenziali temporali in arrivo possano ingrossare i corsi d’acqua tradizionalmente “turbolenti” per la cittadinanza milanese. È stato appena attivato il COC della Protezione Civile con il monitoraggio che sarà coordinato minuto dopo minuto nelle prossime ore con condizioni instabili.

Allerta meteo gialla in 13 regioni per maltempo/ Bollettino oggi 30 agosto 2025: nubifragi e trombe d'aria

Secondo l’allerta (considerata gialla, perciò non “terribile”) il nodo idraulico di Milano vedrà coinvolto nel maltempo anche zone limitrofe della Lombardia, dalle Prealpi orientali ai Laghi, fino alla Bassa Valtellina e le Orobie. I rischi salgono ad allerta arancione solo nell’area del Lario, delle Prealpi Varesine e nei territori al confine tra Lombardia e Piemonte.

LE ALTRE ALLERTE PER IL MALTEMPO: LE PREVISIONI E I RISCHI IDROGEOLOGICI

Dall’Emilia Romagna alla Toscana e Piemonte, sono queste le altre regioni coinvolte tra stasera e domani mattina dall’allerta meteo della Protezione Civile, seppur con criticità moderata e non estrema: secondo il bollettino diffuso nel pomeriggio da Arpa Emilia Romagna, sono previsti nelle prossime ore nuovi temporali anche di forte intensità nella Riviera ancora ferita dal maltempo di una settimana fa, così come l’entroterra dell’Emilia.

Allerta meteo arancione in 4 regioni per maltempo/ Bollettino oggi 29 agosto 2025: in arrivo forti temporali

Venti a 70 m orari, possibili allagamenti nei corsi d’acqua cittadini, e attenzione ai fenomeni come frane e crolli che già hanno tempestato negli scorsi giorni la regione Emilia Romagna: le piogge sono attese secondo le previsioni maggiormente su Ferrara, Piacenza e Parma, con fenomeni intensi anche nel Riminese e vicino a Cesenatico.

L’arrivo dell’autunno infine si palesa anche in Toscana dove l’allerta meteo prevede tra l’1 e il 2 settembre 2025 precipitazioni molto forti sulla Lunigiana e a ridosso dell’isola d’Elba dove una forte mareggiata è già in corso da qualche ora. L’allerta gialla scatta dalle 21 di oggi e si riterrà conclusa a mezzogiorno di martedì.