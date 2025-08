Allerta meteo per la giornata di oggi, 1 agosto 2025, temporali su Lombardia ma anche Veneto e Toscana, ecco le previsioni

Torna l’allerta meteo sull’Italia. La giornata di oggi, venerdì 1 agosto 2025, primo giorno dell’ultimo mese estivo, segnerà un ritorno dei temporali al nord, così come molti degli amici che abitano al settentrione avranno potuto già accertare. Da stamattina sta piovendo incessantemente in Lombardia, unica regione per cui la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo proprio per rischio di temporali. Le zone più interessante sono quelle della provincia di Como, Monza, Milano, Varese e Bergamo, con possibilità di forti piogge, temporali e anche grandine.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla giornata di oggi alla luce di questa allerta meteo? Secondo il portale meteolive, sulla nostra penisola è in transito una perturbazione che sostanzialmente interesserà solo le regioni a nord, e che si rinforzerà ulteriormente in serata, proseguendo poi nella giornata di domani, sabato due agosto 2025. Situazione tutto sommato tranquillo invece nel resto della nazione, dove splenderà il sole e le temperature saranno nella media o superiori.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SUCCEDERA’ NELLE PROSSIME ORE

La zona dove bisognerà fare più attenzione sarà la sopracitata Lombardia ma anche il triveneto, dove non mancheranno temporali con tuoni e fulmini soprattutto nel corso di questa mattinata che volge alla conclusione. In serata poi il fronte temporalesco si intensificherà, portando ancora a piogge e temporali, con vento e grandine.

Le temperature, per effetto di questo impulso di aria fresca e di pioggia, sono date in sensibile calo, e in alcune zone del nord non si supereranno i 25 gradi, quindi ben al di sotto di un tipico mese estivo. Non sono da escludere anche piogge in Liguria e Toscana, soprattutto, in quest’ultima regione, nelle zone interne vicino agli Appennini e in Versilia.

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo di domani, sabato 2 agosto 2025, le condizioni meteo sono date in miglioramento al nord con il passare delle ore, ma il maltempo non lascerà il nostro Paese, visto che si sposterà al centro e al sud, coinvolgendo ancora una volta la Toscana ma anche le Marche e l’Umbria.

ALLERTA METEO, DA SETTIMANA PROSSIMA TORNA IL CALDO

Nuovi temporali all’orizzonte quindi, e lo stesso avverrà anche nella giornata di domenica, dove la pioggia potrebbe vedersi anche nel Lazio, andando a interessare anche la città di Roma.

Sicuramente più al riparo le regioni del Sud dove un peggioramento potrebbe avvenire fra domenica e lunedì ma solo in alcune zone di Puglia, Molise, Campania e Basilicata. Sicilia e Sardegna resteranno invece all’asciutto di conseguenza i fortunati vacanzieri che in questi giorni si trovano presso le due isole maggiori potranno dormire sonni tranquilli. In ogni caso secondo gli esperti meteo da settimana prossima tornerà il grande caldo, in particolare a partire da mercoledì 6 agosto: staremo a vedere quello che accadrà, appuntamento al prossimo aggiornamento.