È un’altra giornata di allerta meteo quella di oggi, martedì 1 aprile 2025, per l’Italia. Sono infatti diverse le regioni che saranno interessate da un avviso di criticità da parte della Protezione Civile e vi diciamo subito che due regioni saranno interessate da allerta meteo arancione. Ci saranno anche delle scuole chiuse ma andiamo con ordine partendo dall’allerta meteo arancione, moderata criticità per temporali, sulla regione Sicilia, una di quelle che sarà maggiormente attenzionata nelle prossime ore.

L’allerta meteo arancione sarà presente sulla regione Sicilia anche per rischio idrogeologico ma anche sulla regione Abruzzo, di conseguenza su entrambe le regioni l’attenzione sarà massima per quanto riguarda la possibilità che si verifichino frane, allagamenti ed esondazioni di fiumi. Passiamo quindi a vedere l’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, a cominciare dal rischio idraulico che interesserà solamente le regioni del centro sud, così come per la precedente allerta. Riguarderà infatti sia Sicilia quanto Abruzzo ma anche Marche, Molise e infine Calabria.

ALLERTA METEO, TUTTI GLI AVVISI DIRAMATI

L’allerta meteo gialla per rischio temporali interesserà ancora una volta Abruzzo e Sicilia ma anche la Puglia, quindi la Calabria e la Basilicata. Chiudiamo con l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, ancora una volta su Sicilia e Abruzzo ma anche Marche, Puglia, Molise e Calabria. Vediamo quindi che clima farà in queste ore alla luce dei precedenti avvisi a cominciare dal dire che il forte rischio di temporali e di fenomeno avversi in Sicilia, ha indotto i sindaci di Catania e Messina a ordinare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Chiusi anche i parchi cittadini, i cimiteri e in generale tutti i luoghi pubblici all’aperto. Fra i Comuni che oggi hanno sospeso le lezioni anche quelli di Giarre e di ACI Catena, entrambi in provincia di Catania. Una situazione meteorologica quindi avversa sulle regioni del sud e della Sicilia dove il tempo sarà decisamente instabile, così come fatto sapere dagli esperti di Meteo.it, con possibilità quindi di rovesci o temporale.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Precipitazioni importanti quindi e anche sulle regioni centrali, soprattutto quelle elencate sopra, potrebbe piovere, anche se in maniera meno “violenta”. In generale al centro il cielo sta coperto con precipitazioni in particolare sulle regioni che si affacciano sull’Adriatico, con la quota neve che si abbasserà fino a 1.000 metri sull’Appennino. Possibili piogge anche in Toscana e Lazio, così come in Sardegna, mentre sulle regioni del nord non dovrebbe piovere anche se il cielo potrebbe essere molto nuvoloso in particolare in provincia di Venezia ma anche a nord ovest i con la possibilità di neve sulle Alpi occidentali.

Le temperature generalmente saranno in calo con possibilità anche di valori al di sotto della norma. Per la giornata di domani, mercoledì 2 aprile, infine, fenomeno senza dubbio ridotto anche se potrebbe piovere ancora si Calabria, Campania, Lazio e Basilicata, con temperatura in leggero rialzo rispetto ad oggi.