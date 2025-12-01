Diramata per oggi, 1 dicembre 2025, un'allerta meteo su tre regioni italiane: le previsioni per le prossime ore, in vista dell'arrivo del vortice ciclonico

Dopo un paio di giorni – fortunatamente il fine settimana – di quiete, oggi si torna a parlare di allerta meteo con buona parte delle regioni italiane che si sono svegliate con un freddo pungente, un’umidità ai massimi e dei rovesci che in alcuni casi sembrano essere anche piuttosto insistenti: non a caso, già ieri pomeriggio la Protezione Civile aveva diramato il suo nuovo bollettino sull’allerta meteo, accendendo un riflettore soprattutto sulla costa tirrenica che sembra essere quella maggiormente colpita dal maltempo.

Come sempre in questi articoli, è bene partire proprio dall’allerta meteo che – secondo la Protezione Civile – in queste ore interesserà soprattutto diverse aree di tre regioni, tutte di colore (fortunatamente) giallo che rappresenta il rischio minimo: in particolare, l’attenzione è posta sulle aree tirreniche di Toscana e Lazio (dall’estremo nord della prima, fino all’estremo sud della seconda), ma qualche criticità potrebbe rilevarsi anche nell’area emiliana dell’Emilia-Romagna.

Complessivamente, come vi ricordiamo spesso queste previsioni sull’allerta meteo da parte della Protezione Civile sono relative soprattutto alla mattinata odierna e saranno valide fino al momento in cui la Cabina di regia non si riunirà per aggiornale ed estenderle alla giornata di domani: per seguire tutti gli sviluppi dell’allerta meteo potete semplicemente rivolgervi al sito ufficiale della Protezione Civile con il bollettino sotto forma di mappa interattiva.

Previsioni e allerta meteo: ecco cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni con l’arrivo di un vortice ciclonico

Insomma, se l’inizio della settimana ci regala già una nuova allerta meteo, possiamo immaginare che i prossimi giorni saranno piuttosto complessi dal punto di vista meteorologico: una tesi confermata anche dalle previsioni degli esperti de ilMeteo.it che segnalano – di fatto, già dalla tarda serata di ieri – l’arrivo sul nostro territorio di un violento vortice ciclonico che ci accompagnerà almeno fino alla fine settimana.

Oggi, infatti, il maltempo – come suggerisce anche l’allerta meteo – è concentrato nel Nord della penisola e si estenderà progressivamente sia verso Est, che verso Sud e se da domani il vortice colpirà in tutta la sua potenza abbattendosi soprattutto sulla Sardegna e sul Nord-Ovest della penisola, tra giovedì e – soprattutto – venerdì, si sposterà verso Sud dove darà il meglio (o peggio) di sé; mentre il weekend lungo dell’Immacolata sarà a sua volta caratterizzato dal maltempo che potrebbe trasformarsi in abbondanti nevicate nel Nord.