Il mese di febbraio 2025 inizia come si era concluso quello di gennaio, ovvero, con una nuova allerta meteo. La Protezione Civile ha diramato nella serata di ieri un nuovo bollettino aggiornato, attraverso cui viene segnalato un rischio moderato di temporali per una sola regione. Dopo gli eventi atmosferici degli scorsi giorni, a cominciare dalla bomba d’acqua che ha paralizzato per qualche ora Firenze, ancora una volta è la Toscana ad essere, suo malgrado, protagonista dell’allerta meteo.

I tecnici della protezione civile, alla luce delle condizioni meteo di queste ore, hanno infatti deciso di diramare un’allerta meteo di colore giallo per rischio temporali sulla regione Toscana, ed in particolare saranno interessati i settori dell’Etruria, la Valdichiana, ma anche il Valdardno inferiore, l’Ombrone, le isole Fiora, Albegna e Giglio, e moltre altre ancora. Ripetiamo, il rischio sarà per temporali, di conseguenza sono possibili piogge nelle prossime ore su questa regione.

ALLERTA METEO, 4 REGIONI A RISCHIO: COSA SUCCEDERA’

Per la giornata di oggi, 1 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idraulico su altre regioni, precisamente sulla Basilicata, l’Emilia Romagna e la Sardegna. Infine, attenzione all’allerta meteo per rischio idrogeologico, quindi la possibilità che i fiumi esondino causando allagamenti, su Emilia Romagna, Sardegna e di nuovo Toscana. In sintesi, quindi, l’allerta meteo gialla di oggi riguarderà la Toscana, l’Emilia Romagna, la Basilicata e la Sardegna. Ma cosa ci dobbiamo aspettare oggi dal meteo, quali saranno le previsioni?

Secondo quanto riferito da Meteo.it, per la giornata di oggi si farà sentire ancora la perturbazione giunta sulla nostra penisola nella giornata di ieri, la numero 11 del mese di gennaio e in contemporanea la prima di questo nuovo mese. Previsto quindi maltempo sulle regioni del nord ma anche sulla Toscana, mentre la neve si farà sentire solo sulle Alpi, ma non a quote basse, e non in quantità abbondanti.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI E DOMANI

Attenzione però al rischio valanghe, viste le temperature tutt’altro che gelide anche in montagna. Questa nuova perturbazione è arrivata sull’Italia dal Nord Africa, e porterà maltempo anche nelle regioni del sud e sulle due isole maggiori, soprattutto nella giornata di domani. Per oggi, come detto sopra, potrebbe piovere in Toscana, ma anche sulle regioni del nord, per poi spostarci al sud su Sicilia, Calabria e anche Sardegna. La quota neve sarà di 900-1200 metri, con le temperature massime che sono date in rialzo, soprattutto sulle regioni del centro e del nord.

Domani, invece giornata di sole su gran parte del nord, ma anche sulla Toscana, il Lazio e l’Umbria, mentre non sono da escludere delle nuvole sull’Emilia Romagna. Diversa invece la situazione al sud, dove potrebbe piovere, anche con temporali, su Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. Le temperature continueranno infine a crescere al nord, mentre sul resto della nostra penisola saranno in calo.