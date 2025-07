Allerta meteo oggi, martedì 1 luglio: caldo rovente su tutta Italia, picchi fino a 38°C e temporali intensi al Nord, attenzione a umidità e afa

Allerta meteo oggi, martedì 1 luglio 2025, in cui il caldo non molla la presa sull’Italia, in una giornata che si annuncia come una delle più difficili da affrontare per quanto riguarda l’afa asfissiante e la situazione relativa alle temperature che resta problematica su gran parte della Penisola con punte che in molte zone supereranno facilmente i 35 gradi. L’allerta meteo oggi prevede infatti ben 17 città con bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo.

In particolare oggi l’allerta meteo oggi riguarda tanto il Centro-Sud per le temperature elevate quanto il Nord per il rischio di temporali improvvisi che, se da un lato potrebbero offrire un minimo sollievo, dall’altro rischiano di creare danni per via della loro intensità e imprevedibilità; nel dettaglio le previsioni sull’allerta meteo oggi ci riferiscono che nel primo pomeriggio di oggi le temperature toccheranno i 38 gradi in diverse aree della pianura padana, tra Lombardia ed Emilia-Romagna.

Si manterranno su livelli molto elevati anche nel Centro Italia dove tra Toscana, Umbria e Lazio si stimano picchi tra i 36 e i 37 gradi con tassi di umidità in aumento che renderanno il caldo più soffocante e difficile da tollerare anche per chi non è direttamente esposto al sole.

Al Sud si avremo dei solo leggermente inferiori ma comunque decisamente sopra i 34 gradi nelle zone interne di Campania Puglia e Sicilia, mentre nelle coste l’effetto afa sarà amplificato dall’assenza di vento e dall’umidità elevata; per questo motivo noi suggeriamo di limitare le attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e fare attenzione soprattutto a bambini anziani e soggetti fragili.

Allerta meteo oggi: caldo diffuso e temporali forti al Nord

Ma attenzione, perché in questo martedì 1 luglio il tempo non sarà stabile ovunque: l’allerta meteo oggi, infatti, è gialla per rischio temporali su diverse aree del Nord, tra cui molte zone dell’Emilia Romagna, dove sono coinvolte la montagna emiliana centrale, la pianura reggiana, la zona di Parma e Piacenza, con colline e pianure che potrebbero essere colpite da piogge improvvise, anche forti.

Lo stesso vale per la Lombardia, dove sono sotto osservazione zone come la Valchiavenna, la Valtellina, la Valcamonica, le Orobie bergamasche e le Prealpi, sia orientali che occidentali, fino all’Appennino pavese ed anche il Veneto non è escluso da questa instabilità, con l’allerta meteo oggi che riguarda l’Alto Piave e tutta l’area del Piave. Insomma, tra afa opprimente e rischio acquazzoni, la giornata sarà tutto fuorché tranquilla, quindi meglio evitare spostamenti inutili e restare informati.

Allerta meteo oggi non significa solo caldo, ma anche un disagio fisico debilitante per milioni di persone che vivono in città dove l’effetto dell’isola di calore rende tutto più pesante e meno gestibile, per questo motivo noi consigliamo di tenere le tapparelle abbassate durante le ore più calde, rinfrescare gli ambienti con ventilatori o condizionatori senza abbassare eccessivamente la temperatura interna e monitorare l’esposizione solare nei più piccoli.

Ricordiamo inoltre che in presenza di sintomi come mal di testa nausea o crampi muscolari, durante l’allerta meteo oggi, è importante fermarsi subito e reidratarsi: il picco del caldo è atteso proprio in questi giorni e secondo le previsioni potrebbe durare fino a venerdì, con miglioramenti solo nel fine settimana, ma per il momento, la priorità resta affrontare questo martedì con prudenza e buon senso.