Torna l’allerta meteo per la giornata di oggi, sabato 1 marzo 2025. Il nuovo mese si apre quindi con un avviso di criticità da parte della Protezione Civile anche se fortunatamente si tratterà dell’avviso più “basso” dei tre, con un’allerta gialla. Stando a quanto fatto sapere l’allerta meteo riguarderà la regione Lazio, solo e soltanto lei, precisamente la zona dei bacini di Roma e dei bacini costieri nord. L’avviso è stato diramato per il rischio idrogeologico di conseguenza non è da escludere che pioggia o temporali possano andare a pesare sulla zona indicata, causando allagamenti e inondazioni.

Situazione più tranquilla per il resto della nostra penisola tenendo conto che non sono state diramate altre allerte meteo e va precisato che nel Lazio, essendoci l’allerta di tipo giallo, non sono previste chiusure di scuole o eventualmente di edifici pubblici. Ma quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi? Come stanno segnalandoci i meteorologi da giorni, anche se il primo marzo inizia la primavera dal punto di vista meteo, il clima sarà tutt’altro che primaverile.

ALLERTA METEO, ATTESO UN CALO SENSIBILE DELLE TEMPERATURE

Le temperature a volte miti di questi giorni sono infatti solo una illusione visto che sulla nostra penisola è in arrivo una corrente di aria fredda proveniente dall’Europa Centrale, che porterà temporali e piogge, ma anche un calo sensibile delle temperature. Non aspettatevi un clima glaciale ma in ogni caso le colonnine di mercurio potrebbero essere al di sotto delle medie stagionali, con le temperature che al nord potrebbero sfiorare al mattino gli zero gradi.

La massa d’aria fredda è giunta sull’Italia già nella giornata di ieri, l’ottava ed ultima perturbazione di febbraio, portando nuvole e piogge in diverse zone. Dalle prossime ore, poi, spazio ad una irruzione di aria ancora più fredda in arrivo dall’est Europa, con dei venti che faranno appunto abbassare le temperature soprattutto sulle regioni del settentrione e su quelle adriatiche.

ALLERTA METEO, COSA ASPETTARCI NEI PROSSIMI GIORNI

Stando a quanto fatto sapere da Meteo.it, nella giornata di oggi potrebbero così alternarsi piogge e nuvole, con probabilità di rovesci soprattutto al centro nord, ma anche in Sardegna. Si abbasserà in maniera importante la quota neve, scendendo fino a 600 metri sulle Alpi, mentre sugli Appennini sarà di circa 1.000 metri. Temperature invece in calo lungo tutto lo stivale, e il clima di incertezza proseguirà anche per la giornata di domani, domenica due marzo, quando il tempo sarà variabile e instabile su gran parte del centro sud, con possibilità di temporali in particolare su Sicilia e ancora sulla Sardegna.

Potrebbe piovere anche sul Piemonte, mentre la quota neve potrebbe essere di 900-1000 metri al nord. Con l’arrivo della prossima settimana il clima potrebbe tornare però più sereno grazi al rinforzo dell’alta pressione, ma non mancheranno le instabilità soprattutto al sud, in particolare in Calabria e in Sicilia.