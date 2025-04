La Protezione Civile della Toscana ha diramato, per la giornata odierna, 10 aprile 2025, un’allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico in diverse aree della regione: le zone più esposte includono i bacini dell’Ombrone, dell’Arno costiero e i territori dell’Etruria, con particolare attenzione per i tratti costieri da nord a sud.

Bollettino polline e qualità dell'aria oggi, 10 aprile 2025/ Liguria-Valle d’Aosta stabili, Piemonte critico

L’allerta meteo oggi riguarda anche le isole dell’Arcipelago Toscano, in particolare il Giglio, dove si prevedono precipitazioni intense che potrebbero superare i 40 mm in poche ore, con uno scenario che ricorda l’evento del novembre 2023, quando forti piogge causarono diversi smottamenti nella Maremma grossetana.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025/ Instabilità variabile tra freddo, pioggia e anticiclone africano

Le autorità raccomandano di evitare i sottopassi, i letti dei fiumi asciutti e le strade secondarie in zone collinari. I comuni interessati, nel frattempo, hanno tempestivamente attivato i piani di emergenza e predisposto squadre pronte a intervenire; i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sul sito della Regione Toscana e a prestare attenzione ai bollettini radiofonici locali.

Allerta meteo oggi: possibili disagi e trasporti a rischio in tutta la Toscana

L’allerta meteo oggi interessa un’ampia area della Toscana, con possibili ripercussioni sui trasporti e la viabilità: le piogge persistenti potrebbero causare criticità idrogeologiche nei territori del Fiora e dell’Albegna, zone già vulnerabili per la conformazione del terreno.

Bollettino polline e qualità dell'aria oggi, 9 aprile 2025/ Allerta in Trentino, valori nella norma al Sud

La Protezione Civile segnala che i temporali potrebbero essere accompagnati da intense raffiche di vento fino a 60 km/h, con possibile caduta di alberi e rami: si consiglia, dunque, di posticipare i viaggi non necessari nelle aree a rischio e di verificare lo stato delle strade prima di mettersi in viaggio.

Le precedenti allerte meteo di marzo 2025 hanno dimostrato come queste condizioni possano rapidamente degenerare, con diversi episodi di allagamenti a Livorno e Grosseto.

Per quanto riguarda le scuole, queste rimangono regolarmente aperte, ma i sindaci valutano situazione per situazione, monitorando l’evoluzione dell’andamento meteorologico; i turisti nelle zone costiere e nelle isole devono prestare particolare attenzione a possibili mareggiate. L’allerta meteo oggi resterà attiva fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.