L’allerta meteo oggi – sabato 10 maggio 2025 – interessa tutta la Provincia di Bolzano, dove è stato diffuso un livello giallo per possibile rischio idrogeologico: le piogge – che continueranno per diverse ore accompagnate da qualche temporale – interesseranno soprattutto le zone montane e i piccoli corsi d’acqua già vulnerabili dopo giorni di maltempo con la situazione – legata a una perturbazione proveniente dall’Atlantico – che potrebbe portare accumuli di pioggia fino a 40-60 mm nelle prossime 12 ore, concentrandosi nelle valli dolomitiche e nelle aree orientali della provincia dove i terreni sono più instabili e potrebbero verificarsi smottamenti o allagamenti localizzati.

Anche se l’allerta meteo oggi non segnala emergenze gravi, è importante non abbassare la guardia, specialmente nelle zone particolarmente fragili o dove ci sono state frane in passato: la pioggia abbondante, unita alle temperature più miti, potrebbe far sciogliere le ultime nevi aumentando la portata dei torrenti e dei ruscelli.

Allerta meteo oggi: evitare zone pericolose e monitorare i livelli idrici

Data l’allerta meteo oggi, suggeriamo di prestare attenzione agli spostamenti evitando strade secondarie o sterrate nelle zone rurali e controllando sempre gli aggiornamenti delle autorità, soprattutto per chi vive in paesi isolati o vicino a torrenti: l’allerta meteo oggi richiede prudenza, dato che le previsioni indicano un possibile peggioramento del tempo verso sera con venti che potrebbero rendere più violenti i temporali.

Per chi è in montagna, meglio rimandare le gite lungo sentieri a rischio o vicino ai fondovalle, preferendo percorsi sicuri e tenendo – in auto o a casa -una torcia, acqua e un telefono carico: i Comuni, intanto, hanno attivato sistemi di controllo sui livelli dei fiumi e protocolli per eventuali emergenze e anche se il giallo è il livello più basso di allerta, rimane fondamentale restare informati e agire con senso di responsabilità segnalando subito eventuali smottamenti o allagamenti alle autorità e non avvicinandosi ai corsi d’acqua in piena dove la corrente potrebbe essere più pericolosa del previsto.

