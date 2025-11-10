L'allerta meteo e le previsioni di oggi, 10 novembre 2025: sono quattro, nuovamente tutte nel Sud Italia, le regioni a rischio per i temporali

È ancora incentrata sul Sud Italia l’allerta meteo che caratterizzerà la giornata di oggi, lunedì 10 novembre 2025, secondo le sempre attendibili previsioni della Protezione civile che quotidianamente – nel primo pomeriggio – aggiorna il bollettino per metterci in guardia sui rischi meteorologici che corriamo: una giornata, insomma, ancora caratterizzata da qualche rovescio nel Mezzogiorno ma che segnerà anche – probabilmente una svolta verso una condizione più stabile che troveremo ad accoglierci domani.

Allerta meteo oggi, 9 novembre 2025/ Arancione in Sardegna, gialla in altre cinque regioni

Mettendo un attimo da parte le previsioni – ci torneremo, ovviamente, dopo -, è bene dire che in questa giornata l’allerta meteo sarà in larga parte concentrata soprattutto in Puglia: la regione “tacco” dello stivale, infatti, nel bollettino della Protezione Civile appare interamente di colore giallo, con un’allerta meteo che parla soprattutto di rischi – appunto “ordinari”, primo livello di allerta – temporaleschi e idrogeologici.

Allerta meteo oggi, 8 novembre 2025/ Quattro regioni in giallo: le previsioi per le prossime ore

Al contempo, però, l’allerta meteo – sempre, fortunatamente, di colore giallo – è stata diramata anche nella vicina Calabria per la sola area del versante Tirrenico Meridionale, nelle aree Nord-Orientale e Centro-Settentrionale della Sicilia e nel Basso e Alto Cilento in Campania: in tutti e tre i casi – sempre secondo la Protezione Civile – si parla soprattutto di possibili rischi idraulici, temporaleschi e idrogeologici.

Da domani passerà la fase critica dell’allerta meteo: arriva l’estate di San Martino, che durerà fino a venerdì

Insomma, già guardando il bollettino dell’allerta meteo e comparandolo con quello che abbiamo visto negli ultimi giorni appare evidente che la parte più critica del vortice ciclonico che da diversi giorni sta transitando nel Sud Italia sia ormai – fortunatamente – passata: un’ulteriore riprova arriverà dal prossimo aggiornamento dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile, per il quale vi invitiamo a tenere sott’occhio il sito ufficiale con la sua mappa interattiva.

Allerta meteo oggi, 3 novembre 2025/ 11 regioni in gallo: attese forti piogge su buona parte dell'Italia

D’altra parte, a darci un’idea sui possibili sviluppi futuri dell’allerta meteo sono – come sempre – le previsioni degli esperti de ilMeteo.it che oltre a confermare il transito del maltempo nelle regioni che abbiamo elencato, parla anche di possibili rovesci lievi in Basilicata che potrebbero estendersi fino a sera; mentre la buona notizia è che già domani dovrebbe iniziare la cosiddetta “estate di San Martino“, con giornate – forse fino a venerdì – caratterizzate da un lieve aumento delle temperature oltre la media stagionale.