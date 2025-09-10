Allerta meteo su 5 regioni per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre 2025: ecco cosa accadrà nelle prossime ore sulla nostra penisola

E’ allerta meteo su gran parte dell’Italia per la giornata di oggi, 10 settembre 2025. Le prossime ore saranno infatti caratterizzata da una violenta ondata di maltempo che interesserà praticamente ogni regione della nostra penisola, portando piogge, temporali e nubifragi, con le temperature che saranno particolarmente fresche.

Ma vediamo nel dettaglio la situazione delle prossime ore, a cominciare dalle regioni destinatarie di allerta meteo arancione, leggasi la Lombardia, per rischio idreologico, insieme a Friuli Venezia Giulia e Toscana. Sempre allerta meteo e sempre di colore arancione, ma per rischio temporali, invece per Lazio, ancora Toscana, quindi l’Umbria. Ci sono poi tutte le altre regioni che invece saranno raggiunte da un’allerta meteo di colore giallo, quindi ordinaria criticità, per temporali, leggasi Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, poi Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Il rischio idraulico (sempre allerta gialla), riguarda invece Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Umbrie. Infine il rischio idrogeologico con moderata criticità, per Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

ALLERTA METEO OGGI, LA SITUAZIONE SULLE NOSTRE REGIONI<

Quasi tutte le regioni del nostro stivale saranno quindi raggiunte dall’allerta meteo oggi, per una giornata quindi che si preannuncia di passione. Tutta colpa di una ondata di maltempo (che vi anticipiamo subito che sarà molto breve), che lascerà strascichi importanti sull’Italia, portando dei temporali che – come hanno potuto notare gli amici lombardi – saranno anche molto intensi, così come dei nubifragi sulle coste. Fortunatamente si tratterà comunque di una perturbazione piuttosto veloce, visto che già con il passare delle ore, la situazione dovrebbe migliorare per poi lasciare spazio ad un tempo senza dubbio migliore per la giornata di domani, giovedì 11 settembre 2025, ad eccezione di qualche strascico ancora previsto al sud Italia e sulle zone orientali, leggasi il nord est e le regioni adriatiche.

Al di là della sopracitata Lombardia le piogge più intense sono attese oggi proprio al nord est, quindi Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma attenzione anche alla Liguria, mentre sul resto delle regioni settentrionali potrebbero verificarsi dei rovesci ma senza dubbio meno importanti. Più significative le piogge al centro Italia, in particolare nella regione Toscana ma anche nel Lazio e in Umbria, in particolare nei pressi delle aree interne, arrivando poi fino alle regioni adriatiche, ma comunque con minor intensità.



ALLERTA METEO OGGI, ONDATA DI MALTEMPO VELOCE SULL’ITALIA<

Pioverà anche sulle Marche e in Abruzzo, altre regioni interessate da questa perturbazione veloce, e le piogge toccheranno anche Sardegna e Campania. Saranno quindi ben poche le regioni d’Italia che resteranno all’asciutto, di fatto quelle più a nord, leggasi Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino Alto Adige, oltre alla Calabria e al Molise. Come detto sopra, la situazione tenderà comunque a migliorare con il passare delle ore, lasciando poi spazio ad un giovedì 11 settembre senza dubbio più tranquillo dal punto di vista delle condizioni meteo, dove la maggior parte delle regioni vivrà una giornata di beltempo ad eccezione del sud, dove potrebbe persistere ancora una certa instabilità.

Al momento, come riferisce il Tgr Toscana, la situazione più critica sarebbe proprio nella regione, con dei forti acquazzoni che avrebbero creato allagamenti e disagi alla popolazione locale, in particolare all’isola d’Elba, dove sono caduti 70 millimetri d’acqua in poco tempo, allagando Portoferraio. Si tratta della terza alluvione intensa in un anno sull’isola che si trova di fronte alla Toscana e le autorità sono particolarmente preoccupate in vista di quello che accadrà nelle prossime ore, ricordando che la Toscana è una delle regioni raggiunte da allerta meteo arancione. Nel comasco, invece, una quindicina di persone sarebbe stata evacuata a causa di un torrente che è esondato e disagi si segnalano anche nel varesotto. Sono attesi aggiornamenti nel corso di tutta la giornata per comprendere eventuali altre situazioni di disagio.