L’allerta meteo oggi – domenica 11 maggio 2025 – resta attiva in tutta la Provincia di Bolzano, confermando il livello giallo già attivo ieri a causa del maltempo persistente: per il secondo giorno consecutivo, piogge e temporali continuano a colpire soprattutto le zone montane e le valli orientali, dove i terreni – già saturi d’acqua – potrebbero non reggere ad altre precipitazioni.

Allerta meteo oggi, 10 maggio 2025/ Gialla in Alto Adige: piogge e rischio frane nella provincia di Bolzano

La situazione è causata da una perturbazione proveniente dall’Atlantico che sta scaricando fino a 50-70 mm di pioggia nelle ultime 24 ore – con picchi nelle Dolomiti e nelle aree vicino al confine austriaco – dove i torrenti e i ruscelli potrebbero superare i livelli di guardia già in giornata; l’allerta meteo oggi – pur non essendo di massima emergenza – richiede attenzione in quanto le piogge intense – unite allo scioglimento delle ultime nevi in quota – potrebbero causare smottamenti lungo i versanti più ripidi o allagamenti improvvisi, soprattutto in zone già segnalate come fragili.

Allerta meteo oggi, 9 maggio 2025/ Rischio idraulico, temporali e pericolo idrogeologico in 10 regioni

Suggeriamo quindi di evitare le strade sterrate e i ponti sui torrenti minori – soprattutto nelle aree rurali – e di tenere d’occhio gli aggiornamenti delle autorità che stanno monitorando i bacini idrici più critici; per chi abita in paesi isolati o in case vicino a pendii, è utile avere a portata una borsa con torcia, acqua e farmaci, pronta in caso di necessità. L’allerta meteo oggi potrebbe aggravarsi verso sera quindi è consigliabile rimandare gite in montagna o attività lungo i corsi d’acqua, preferendo percorsi sicuri e lontani da alberi o rocce instabili; intanto i Comuni hanno attivato i numeri verdi per segnalare emergenze come allagamenti o possibili frane.

Allerta meteo oggi, 8 maggio 2025/ Gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in 4 regioni

Allerta meteo oggi: attenzione a strade e sentieri pericolosi

Confermata come ieri, l’allerta meteo oggi mantiene alta la soglia di prudenza in Alto Adige – le criticità maggiori si concentrano nelle stesse zone già colpite sabato, come la valle Isarco e l’area di Brunico – dove ieri si sono verificati lievi smottamenti e oltre alle piogge, il vento moderato da sud-ovest potrebbe complicare la situazione spingendo i temporali verso le valli e aumentando il rischio di caduta alberi o rami lungo le strade forestali: la Protezione Civile consiglia di non avvicinarsi agli argini dei fiumi, dove la corrente potrebbe diventare improvvisamente pericolosa e di controllare lo stato delle cantine o dei garage in caso di abitazioni vicino a dislivelli.

Vi consigliamo di programmare gli spostamenti con anticipo, verificando online lo stato delle strade principali e alternative, perché alcune potrebbero essere chiuse per sicurezza data l’allerta meteo oggi e chi guida dovrebbe evitare di attraversare sottopassi allagati o zone basse in quanto anche pochi centimetri d’acqua potrebbero bloccare l’auto.

Per chi è in montagna, meglio rimandare escursioni su sentieri fangosi o vicino a ruscelli in piena, optando per passeggiate in aree sicure e ben segnalate; l’allerta meteo oggi raccomanda di condividere aggiornamenti ufficiali e segnalare subito alle autorità situazioni anomale come crepe nel terreno o acqua che sale rapidamente in quanto due giorni di maltempo richiedono collaborazione e seguire le indicazioni è la miglior difesa.