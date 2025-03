Quella di oggi, martedì 11 marzo 2025, sarà una nuova giornata di allerta meteo sulla nostra penisola, complice una perturbazione che ha raggiunto da qualche giorno a questa parte l’Italia, portando piogge e maltempo dopo un periodo di cima decisamente sereno. Per quali regioni la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo? Andiamo a vederlo nel dettaglio a cominciare d quanto accadrà presso la regione Toscana.

A riguardo è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo causa l’arrivo di correnti mite e umide che interesseranno la regione in queste ore, soprattutto la zona dell’Appennino a nord ovest. Sono previste delle piogge deboli al mattino, per poi intensificarsi nel corso della pomeriggio. L’allerta meteo di colore giallo risguarderà il rischio idrogeologico, quindi la possibilità che si verifichino allagamenti o inondazioni, nonché il rischio idraulico, ed è valevole dalle ore 18:00 di ieri fino alla mezzanotte di oggi, in particolare nella Lunigiana, la Garfagnana e il bacino della Lima.

ALLERTA METEO OGGI, L’AVVISO PER LA REGIONE CAMPANIA

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo anche per la regione Campania e sempre di colore giallo. L’avviso riguardo il rischio temporali ed è stato emanato dalle ore 20:00 di ieri, lunedì 10 marzo, fino alle 12:00 di oggi, martedì 11 marzo. Sulla Campania è attesa una perturbazione con delle precipitazioni anche a carattere intensivo e temporalesco.

L’allerta meteo gialla riguarderà l’area di Napoli, quella del Vesuvio e delle isole, così come l’Alto Volturno, il Matese poi Amalfi, la penisola sorrentina, i monti di Sarno e Piacentini con possibilità di allevamento e esondazioni, ma anche cadute di massi frane. Vi ricordiamo, alla luce del fatto che l’allerta meteo è gialla, quindi il grado più basso, che non sono previste chiusure di scuole ne tanto meno di uffici comunicali, sia in Campania quanto nella regione Toscana.

ALLERTA METEO OGGI, ECCO LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Ma quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, 11 marzo 2025? Le precipitazioni saranno previste non soltanto in Toscana e Campania ma anche al nord Italia, a cominciare da Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, quindi Emilia Romagna poi Lazio, Abruzzo, Molise. Dovrebbe piovere, ma con cumulati deboli, anche su Basilicata, Puglia e Calabria. La quota neve sarà fra i 1.000 e i 1.300 metri sulle Alpi, con cumuli che saranno deboli o moderati, infine i mari saranno molto mossi soprattutto lo Ionio e l’Adriatico meridionale, ma anche il mar di Sardegna.

Per le prossime ore ci sarà quindi una giornata di maltempo diffuso in gran parte delle nostre regioni, di conseguenza la primavera non è ancora affatto arrivata nonostante siamo già nella primavera meteorologica (dal primo marzo). Da segnalare comunque che le temperature resteranno gradevoli e in linea con le medie del periodo, di conseguenza non ci sarà una sensazione di “freddo”. Aspettiamo gli ultimi aggiornamenti per capire fino a quando perdurerà la situazione di maltempo, speriamo il meno possibile.