Torna purtroppo l’allerta meteo in Italia. Per la giornata di oggi, 12 febbraio 2025, il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un doppio avviso di allerta con colorazione arancione e gialla. Tutto colpa di una nuova perturbazione che è giunta sulla nostra penisola nelle ultime ore e che porterà nuovamente pioggia e temporali su alcune zone della nostra nazione. Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo a cominciare dall’arancione previsto in Toscana. L’avviso riguarda il rischio di temporali ma anche quello idraulico, e infine idrogeologico, quindi con la possibilità che i corsi d’acqua della regione possano innalzarsi e superare i livelli di guardia, causando possibili allagamenti e inondazioni.

Come detto sopra, l’allerta meteo sarà anche di colore giallo per la giornata di oggi, e la Protezione Civile ha individuato in particolare alcuni settori della regione Toscana per l’allerta moderata, quindi l’Umbria, entrambe per temporali, mentre il rischio idrogeologico riguarderà, sempre con allerta meteo giallo, il Lazio e infine la Toscana. Alla luce di tale situazione meteorologica avversa, sono diversi i comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata odierna, soprattutto in Toscana, che come detto sopra è interessata da Allerta meteo arancione e gialla.

ALLERTA METEO OGGI 12 FEBBRAIO 2025, LE SCUOLE CHIUSE

Come sottolineato dai colleghi di Fanpage, l’elenco di scuole è in aggiornamento ma in ogni caso, come vi ricordiamo spesso e volentieri, tutti gli studenti che oggi non dovranno andare a scuola saranno raggiunti da comunicazione tramite email, chat WhatsApp o eventualmente registro di classe. In ogni caso le chiusure riguarderanno in particolare alcuni Comuni della provincia di Pisa, quindi Livorno e di Grosseto.

Ricordiamo inoltre che i giorni di chiusura per meteo avverso non dovranno essere recuperati anche se alla fine il calendario non sarà di 200 giorni di lezione. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, una giornata che potrebbe vedere pioggia su numerose regioni, a cominciare dal nord ovest, quindi Liguria, Piemonte e Lombardia, ma anche Toscana.

ALLERTA METEO OGGI 12 FEBBRAIO 2025, ECCO LE PREVISIONI

Al nord possibili temporali anche in Veneto e in Emilia Romagna, mentre scendendo verso il centro, potrebbe piovere anche nelle Marche, nel Lazio, in Umbria e in Abruzzo, fino ad arrivare alla zona settentrionale della Campania. Le regioni dove potrebbe piovere di più sono in particolare Liguria, Toscana, Lazio e Umbria, mentre sul resto delle regioni le precipitazioni dovrebbero essere moderate.

In merito alle temperature, invece, non sono previste grandi variazioni se non in Umbria, dove le massime potrebbero calare sensibilmente, mentre i mari saranno molto mossi in particolare nel canale d’Otranto. Quella di oggi sarà quindi una giornata sicuramente non di bel tempo sull’Italia, con l’insistere quindi di una perturbazione che sta interessando in particolare le regioni del nord da 48 ore a questa parte.