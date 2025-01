ALLERTA METEO OGGI ARANCIONE IN CALABRIA

Non mancano situazioni da tenere sotto controllo oggi, domenica 12 gennaio 2025, per quanto riguarda il nuovo allerta meteo diramato dalla protezione civile. Nel nostro Paese attualmente c’è un doppio livello, perché vi sono zone in cui è stato diramato allerta arancione, altre dove invece è gialla. In generale, questo weekend del nuovo anno è caratterizzato dal maltempo per gran parte dell’Italia, con zone dove i temporali saranno più intensi. Partiamo dall’allerta meteo arancione che riguarda solo la Calabria.

Allerta meteo oggi 11 gennaio 2025/ Gialla in 7 regioni: al centro e al sud prevista pioggia e neve

Qui la protezione civile ha spiegato che in queste ore le previsioni parlano di un forte peggioramento, quindi potrebbero verificarsi piogge intense e venti forti, in particolare sulle zone tirreniche. L’allerta meteo oggi è arancione, quindi di moderata criticità, per rischio idraulico, idrogeologico e per rischio temporali, stando a quanto indicato nel bollettino della protezione civile regionale.

Previsioni meteo: dal fine settimana torna la neve/ Da Nord a Sud temperature in forte calo (8 gennaio 2025)

Le previsioni, inoltre, parlano di nevicate sparse o diffuse a quote superiori ai 500-700 metri sulla Basilicata che in estensione potrebbero coinvolgere anche la Calabria.

ALLERTA METEO OGGI GIALLO IN 6 REGIONI: ECCO QUALI

Per quanto riguarda l’allerta meteo oggi 12 gennaio 2025 gialla, la protezione civile ha fatto una distinzione, anche a livello regionale, per zone. Ad esempio, se ne parla per rischio piogge e temporali in Basilicata, Molise e Sicilia. Ma quest’ultima regione è indicata anche per l’allerta gialla per rischio idraulico, che riguarda anche Puglia e Calabria. C’è poi l’allarme per rischio idrogeologico, che comprende Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Allerta neve, in arrivo sull'Italia aria gelida dall'Artico/ Nevicate al centro sud, nord sotto zero

Da tutto ciò si evince, dunque, che la nuova ondata di maltempo riguarda la parte meridionale del nostro Paese. Per quanto riguarda le temperature, le previsioni meteo parlano di un calo sensibile e al tempo stesso generale, ma comunque maggiore nelle regioni centrali e meridionali. In generale, prevale cielo nuvolo, con precipitazioni nelle zone già indicate. Ma per quanto riguarda in particolare la Sicilia, le piogge potrebbero essere anche intense a livello locale.