Continua l’allerta meteo sulla nostra penisola, complice una perturbazione che è giunta sull’Italia che ha portato piogge, seppur leggere, su numerose regioni del nostro Paese. Ma vediamo nel dettaglio la situazione meteo delle prossime ore con l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, mercoledì 12 marzo 2025. Partiamo dalla regione Lombardia, dove è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico. La nuova allerta durerà fino alle ore 6:00 di giovedì 13 marzo complici le precipitazioni attese nella giornata di oggi anche a carattere di temporale. Dovrebbe piovere in particolare su Alpi e Prealpi per tutta la giornata con nevicate sui monti dalla quota di 1.200 metri.

Pioverà anche sulle pianure con una diffusione soprattutto nel pomeriggio e dei quantitativi previsti fra i 25 e i 50 millimetri nell’arco delle 24 ore di oggi, con possibili picchi di 70 millimetri nei settori prealpini. Allerta meteo di colore giallo anche sulla Toscana dove per la giornata di oggi dovrebbe piovere su quasi tutta la regione, piogge cominciate già nella giornata di ieri, martedì 12 marzo. Precipitazioni in aumento dalla mattinata di oggi a causa di una perturbazione che sorvolerà tutta la zona, e alla luce di tale condizione meteo la Protezione Civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico nonché quello idraulico. L’allerta meteo è scattata dalle ore 20 di ieri fino alla mezzanotte di oggi è riguarderà in particolare la zona dell’Appennino toscano ma anche la costa del centro nord, la zona centrale della regione e l’Arcipelago, con estensione sulle altre zone nel corso della giornata.

ALLERTA METEO OGGI, FOCUS SU SICILIA ED EMILIA ROMAGNA

Altra regione raggiunta da allerta meteo, sempre di colore giallo, sarà la Sicilia, con rischio idraulico e idrogeologico per le province di Trapani, Palermo, Messina e Catania. Pioverà in Sicilia con possibilità anche di temporali, in aggiunta ad un rafforzamento dei venti che daranno vita a dei mari molto mossi.

La regione più attenzionata di oggi sarà comunque l’Emilia Romagna, l’unica per cui è stata diramata allerta meteo arancione, precisamente nella zona centrale, in provincia di Modena, quella di Bologna, e la collina centrale.

ALLERTA METEO OGGI, L’ELENCO COMPLETO DELLE REGIONI

In totale le regioni interessate dall’allerta meteo per rischio temporali saranno 8, leggasi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Le regioni raggiunte da allerta meteo per rischio idraulico saranno invece Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Toscana. Infine il rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Un mercoledì 13 marzo che si preannuncia quindi non semplice per la circolazione, causa questa duplice perturbazione che ha raggiunto la nostra penisola e che perdurerà almeno fino alla giornata di domani, giovedì 13 marzo. Da segnalare che non sono previste chiusure di scuole per la giornata di oggi, nemmeno in Emilia Romagna, l’unica raggiunta da allerta meteo arancione.