La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo oggi di colore giallo per l’intera regione Umbria, valida dalle prime ore della mattina di domenica 13 aprile 2025 fino a lunedì 14: l’avviso preannuncia il verificarsi di precipitazioni intense e diffuse, che da isolate potranno intensificarsi in rovesci e temporali brevi ma dalla forte intensità, soprattutto a partire dalla tarda mattinata.

I quantitativi di pioggia previsti dall’allerta meteo oggi vanno da deboli a moderati, con dei picchi localizzati che potrebbero raggiungere i 40-50 mm, sufficienti a provocare problemi e criticità in zone già fragili idro-geologicamente; le temperature, inoltre, saranno coinvolte in un calo repentino, con le massime che scenderanno di circa 5-7°C rispetto alle medie stagionali.

Le zone più vulnerabili e a rischio includono i versanti appenninici, le valli del Tevere e del Nera, e i centri urbani con impianti di drenaggio insufficienti, come Perugia e Terni, dove non si escludono possibili allagamenti di scantinati e strade.

L’allerta meteo oggi pone l’attenzione sui rischi legati al vento forte, con raffiche fino a 60 km/h, e sulla possibile caduta di rami o alberi, specialmente in prossimità dei parchi pubblici e lungo le arterie alberate: consigliamo, dunque, di non attraversare sottopassi, di non sostare sotto alberi isolati e di limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Allerta meteo oggi: i consigli per affrontare la giornata

Oltre alle piogge intense, l’allerta meteo oggi mette in evidenza il rischio idrogeologico, con possibili smottamenti in zone collinari e frane improvvise lungo i versanti più instabili.

I disagi maggiori riguardano le infrastrutture con strade secondarie e ferrovie che potrebbero essere coinvolte in interruzioni temporanee – in particolar modo nelle aree vicine a fossi o canali – mentre i cantieri edili e le attività agricole potrebbero essere vulnerabili ai disagi creati dal ruscellamento superficiale.

Ai temporali intensi – previsti secondo l’allerta meteo oggi – si aggiungono altre criticità come grandinate localizzate, con chicchi di medie dimensioni che potrebbero danneggiare auto e colture, e fulmini che potrebbero innescare incendi o causare blackout.

Raccomandiamo di consultare giornalmente gli avvisi e le comunicazioni diramate dalla Protezione Civile, tramite l’app e il sito istituzionale, per un monitoraggio costante dell’andamento meteorologico.