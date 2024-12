Anche per oggi, 13 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo su diverse regioni, tutte localizzate al centro sud, causa la perturbazione che è giunta ieri sulla nostra penisola e che ha portato piogge e temporali soprattutto al sud e sulle isole. Nel dettaglio, il bollettino delle criticità di oggi, venerdì 13 dicembre 2024, prevede un’allerta meteo di colore giallo per temporali e rischio idrogeologico, (quindi non per rischio idraulico), precisamente in cinque diverse regioni.

Per rischio temporali l’allerta meteo riguarda il Molise e la Sicilia, mentre per rischio idrogeologico sono interessate le regioni Campania, Lazio, Molise, Sardegna e infine Sicilia, quindi un totale di cinque regioni, con un focus maggiore su Sicilia (già interessata ieri dal maltempo) e Molise. Non essendo stata diramata dalla protezione civile alcuna allerta meteo di colore arancione o rossa, non sono state comunicate ordinanze di chiusura delle scuole ne tanto meno di parchi cittadini o uffici comunali, di conseguenza gli studenti saranno regolarmente sui banchi in questa giornata del 13 dicembre 2024, giorno in cui si ricorda Santa Lucia.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI AL NORD

Ma quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore? Andiamo a scoprirlo insieme, anche se, alla luce dell’allerta meteo di cui sopra, è facilmente intuibile che potrebbero verificarsi delle situazioni di maltempo soprattutto al centro sud.

Stando a quanto fa sapere SkyTg24.it, quella di oggi sarà una giornata in generale di condizioni meteo molto instabili, causa appunto la quarta perturbazione di dicembre che è giunta sull’Italia nella giornata di ieri, di conseguenza non sono da escludere piogge e temporali e soprattutto il maltempo proseguirà per tutto il weekend, visto che anche domani, sabato 14 dicembre 2024, le condizioni non miglioreranno. Nel dettaglio il nord si sveglierà oggi con nebbie sulle solite pianure, mentre in Liguria potrebbe verificarsi qualche temporale, con il sole sulle Alpi.

ALLERTA METEO OGGI, QUALE SARÀ IL CLIMA DELLE PROSSIME ORE

Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche su altre regioni, anche se i fenomeni non saranno particolarmente intensi, mentre la quota neve scenderà a 7-900 metri. Temperature che saranno piuttosto rigide, visto che le massime saranno di 6 gradi a Milano e Torino, arrivando fino ai dieci di Bolzano. Al centro avremo invece anche oggi una situazione di instabilità in Sardegna, soprattutto nella zona orientale dell’isola, dove non sono da escludere temporali che comunque dovrebbero affievolirsi con il passare delle ore.

Nel pomeriggio piogge anche sul resto delle regioni del centro, soprattutto lungo le coste tirreniche dove dovrebbero verificarsi dei temporali. Le temperature saranno di 13 gradi massimo (Roma) mentre a L’Aquila e Perugia la colonnina non supererà gli otto gradi. Infine il sud, dove anche oggi si verificheranno dei temporali in Sicilia, così come lungo le coste della Calabria. Piogge che in serata si sposteranno poi in Puglia (nella zona del Gargano) e in Campania, con un miglioramento in nottata in Sicilia, mentre persisteranno le piogge in Campania. Le massime saranno comprese fra gli otto gradi di Potenza e i venti di Palermo.