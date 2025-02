Prosegue l’allerta meteo in Italia. Anche per oggi, giovedì 13 febbraio 2025, il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per via delle condizioni avverse che stanno insistendo da ore su diverse regioni del nostro Paese. Ieri è stata la volta della Toscana ad essere interessata dall’allerta meteo arancione e anche oggi la regione con capoluogo Firenze sarà raggiunta dallo stesso avviso di criticità. Tutta colpa di una serie di temporali che dovrebbero essere piuttosto intensi e che hanno portato la regione a chiudere le scuole in vari comuni.

Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo prevista per oggi, a cominciare dall’arancione per rischio temporali in Toscana, in varie zone della regione, fra cui l’Etruria, le Isole Fiora e Giglio e molte altre ancora. Protezione civile segnala allerta meteo arancione sempre in Toscana anche per rischio idrogeologico, quindi con la possibilità che i fiumi possano ingrossarsi.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SUCCEDERA’ E LE SCUOLE CHIUSE

Le zone interessate sono sempre le stesse, mentre occhio all’allerta gialla per altre zone del nostro Paese, a cominciare sempre dalla Toscana, ma anche in Umbria, allerte entrambe per rischio temporali. Allerta meteo gialla anche per rischio idraulico in Toscana, e attenzione invece al rischio idrogeologico su Lazio e ancora una volta Toscana.

Dicevamo delle scuole chiuse in Toscana, e sono diversi i Comuni che anche oggi sospenderanno le lezioni, a cominciare da Grosseto e provincia, ma anche la provincia di Livorno e la provincia di Pisa, con le amministrazioni comunali che hanno emesso diversi avvisi di chiusura. Ricordiamo che gli studenti che dovranno restare a casa non dovranno presentare la giustificazione per questa assenza, visto che si tratta di una mancata presenza per cause di forza maggiore, quindi non dipendente dagli stessi alunni. Inoltre, questi giorni non dovranno essere recuperati, così come previsto dalla legge, nemmeno se non si raggiungono i 200 giorni di lezioni da calendario scolastico.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Vediamo quindi le previsioni meteo per la giornata di oggi, 13 febbraio 2025, a cominciare dal Nord, dove potrebbe piovere in Liguria e in Friuli Venezia Giulia al mattino. Le precipitazioni dovrebbero proseguire anche nel pomeriggio mentre la neve potrebbe vedersi sull’Appennino settentrionale ma solo dai 1550 metri. Deboli piogge anche in serata al nord est, e neve sulle Alpi dai 900 metri.

Pioggia fin dal mattino anche in Toscana e nel Lazio, con la stabilità che si estenderà a tutte le regioni tirreniche nel corso della giornata, ingrossandosi poi in serata e durante la nottata. La neve cadrà invece sugli Appennini dai 1.500 metri. Infine le previsioni meteo per il Sud e le isole, con piogge dal pomeriggio in Puglia, Calabria e Basilicata, condizioni che comunque miglioreranno in serata. Sul resto delle regioni possibile nuvolosità ma senza particolari effetti. Temperature in aumento o stazionarie.