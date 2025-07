Quella di oggi, domenica 13 luglio 2025, è l’ennesima giornata di allerta meteo per il nostro paese, attraversato da una nuova ondata di maltempo che sta coinvolgendo soprattutto le regioni centrali e che ha già causato diversi disagi soprattutto in Toscana e in Veneto, regioni vittime dalle prime luci della giornata odierna da violenti temporali che nelle prossime ore potrebbero – secondo la Protezione Civile – trasformarsi in altrettanto violente grandinate.

Partendo proprio dal parere della Protezione Civile – e vi ricordiamo che a questo link potete consultare il bollettino odierno e, quando verrà pubblicato, anche quello previsionale di domani -, attualmente l’allerta meteo sembra essere concentrata tra Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto: in ognuna di queste regioni (grosso modo per l’intero territorio) è di colore giallo – ovvero di rischio “ordinario” – con le sole aree costiere toscane in arancione.

In particolare, l’allerta meteo arancione riguarda le aree identificate come Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Gigli; grosso modo comprese tra Carrara e Grosseto, ma – come dicevamo prima – limitatamente alle zone prettamente costiere; con allerte relative ai temporali e al dissesto idrogeologico.

Insomma, resta confermata anche per oggi l’allerta meteo con il maltempo che ormai da diversi mesi non sembra lasciare scampo al nostro territorio, seppur – fortunatamente – grazie all’arrivo delle stagioni calde sembra essere scomparsa dai radar della Protezione Civile l’allerta meteo di colore rosso, ovvero quello più grave e potenzialmente dannosa; mentre (come dicevamo già in apertura) oggi si sono registrati già un paio di problemi e disagi.

In particolare, proprio a causa dei forti temporali in Veneto – che ricordiamo essere in allerta gialla – si è registrata la scorsa notte una frana sulla strada statale 51 che porta a Cortina d’Ampezzo, con un crostone che si è staccato dalla montagna e ha reso inagibile quella stessa strada riaperta solo pochi giorni fa dopo una precedente frana; mentre è la Toscana a monitorare con maggiore attenzione la situazione, con gli stabilimenti balneari, i parchi pubblici e i luoghi di aggregazione all’aperto di Carrara e Livorno chiusi a causa dell’allerta meteo.