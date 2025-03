E’ iniziata da poche ore una nuova giornata di allerta meteo. Per le prossime ore di oggi, giovedì 13 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità per diverse regioni, che ora andremo a vedere nel dettaglio. Partiamo dal dire che rispetto ai ieri, per la giornata di oggi non sono previsti degli avvisi di colore arancione o rosso, di conseguenza non sono state annunciate chiusure di scuole. In merito invece all’elenco delle regioni interessate dall’avviso di criticità, il rischio idraulico con allerta meteo gialla riguarderà l’Emilia Romagna ma anche il Lazio e la Toscana.

L’allerta meteo gialla per rischio temporali interesserà invece Basilicata, Campania, Molise, Toscana e Umbria, di conseguenza in queste regioni saranno possibili piogge anche intense. Infine l’allerta meteo per rischio idrogeologico, con la possibilità che si verifichino inondazioni e allagamenti, sempre di colore giallo, per Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana e infine Umbria.

ALLERTA METEO OGGI, LA SITUAZIONE

In totale si tratta quindi di 8 regioni raggiunte da una nuova allerta meteo, a cominciare da Emilia Romagna, interessata da rischio idraulico e idrogeologico, così come il Lazio, mentre per la Toscana l’avviso di criticità riguarda tutti e tre i rischi. Quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi? Partiamo dalle regioni del nord, dove potrebbero verificarsi anche oggi delle precipitazioni sparse soprattutto al nord est.

La neve, invece, dovrebbe avere una quota di 1.200 metri sulle Alpi, con una crescita a 1.300-1.400 metri nel corso della giornata. Le precipitazioni dovrebbero proseguire anche nel pomeriggio, con la possibilità che si estendano a tutti i settori, e lo stesso avverrà anche nella serata, per una giornata quindi di pioggia e di brutto tempo. Da segnalare che le temperature minime saranno in calo mentre le massime sono date in rialzo.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI AL CENTRO E AL SUD

Per quanto riguarda la situazione meteo di oggi, giovedì 13 marzo, per il centro, ci dovrebbero essere delle piogge deboli sulle coste del mar Tirreno, tenendo conto anche dell’allerta meteo prevista per la regione Toscana. Continuerà a piovere anche nel pomeriggio, così come in Umbria, mentre sulle altre zone non sono previsti particolari fenomeni. Anche in questo caso le temperature minime sono date in calo, mentre quelle massime in rialzo.

I mari saranno invece mossi o molto mossi. Infine le previsioni meteo al sud nonché sulle isole, con possibilità di piovaschi, secondo quanto prevede il Centro Meteo Italiano, in Campania e in Sardegna. Il tempo dovrebbe migliorare nel pomeriggio, soprattutto in Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, mentre continuerà a piovere in Sardegna, soprattutto nella zona ovest della regione. In serata migliorerà ovunque, con cieli sereni in tutte le regione, tranne in Sardegna, regione quest’ultima dove quella di oggi sarà una giornata decisamente di brutto tempo, con l’ombrello che sarà quindi assolutamente da portare nel caso in cui ci si dovrà recare da qualche parte.