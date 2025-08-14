È una doppia allerta meteo quella di oggi, giovedì 14 agosto 2025: 16 città alle prese con il caldo estremo e 8 regioni a rischio temporali

A meno di 24 ore di distanza da Ferragosto, sembra essere letteralmente divisa a metà la nostra bella penisola con una doppia allerta meteo che – da un lato – ci parlerà dell’ormai persistente caldo oltre la media stagionale causato dal transito di Caronte e – dall’altro lato – di un forte rischio temporali, potenzialmente accompagnate anche da grandinate sparse; mentre più o meno la medesima situazione si ripeterà anche domani, potenzialmente rovinando qualche grigliata.

Entrando subito nel merito della doppia allerta meteo di oggi, è importante dire da subito che la situazione del caldo – secondo il consueto bollettino de Ministero della Salute – sarà la medesima che abbiamo già visto ieri: in totale sono 16 le città da bollino rosso nelle quali sono previste temperature facilmente superiori ai 38 gradi; accompagnate da una sola (Trieste) da bollino arancione e da altre quattro in giallo.

Contestualmente, la Protezione Civile ci parla anche di altre otto regioni – che pur sempre alle prese con il caldo oltre la media stagionale – dovranno fare i conti con un’allerta meteo legata al rischio temporali: in particolare, si tratta della Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria con una perturbazione temporalesca che – date le alte temperature – potrebbe trasformarsi in grandine e che aumenterà i livelli di afa.

Le previsioni per oggi e domani: l’allerta meteo sarà estesa anche a Ferragosto 2025?

Insomma, dal punto di vista dell’allerta meteo quella di oggi sembra essere una giornata piuttosto singolare per la nostra penisola, ancora nella morsa del caldo portato da Caronte e al contempo vittima di alcuni possibili temporali legati agli sbalzi termici che si creano nelle aree montane della penisola: non a caso la stessa situazione odierna è attesa anche per la giornata di domani – appunto, Ferragosto 2025 – con la penisola divisa tra sole e pioggia.

Guardando al bollettino dell’allerta caldo – infatti – noteremmo che le stesse città che oggi sono da bollino rosso torneranno anche domani, con l’aggiunta di Trieste e il ritorno in arancione di Campobasso; mentre pur mancando il bollettino sull’allerta meteo della Protezione Civile – lo troverete qui attorno alle ore 15 odierne -, secondo ilMeteo.it il fronte temporalesco domani dovrebbe estendersi all’intero arco alpino, alla Campania e all’area orientale della Sardegna.