La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo oggi – lunedì 14 aprile 2025 – di livello giallo, valida fino a domani, che interessa in modo particolare Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo.

Le previsioni metereologiche preannunciano una situazione problematica, con precipitazioni intense, temporali possibilmente violenti e grandinate isolate, specialmente nelle aree interne e montuose. I temporali – anche se a macchia di leopardo – potrebbero provocare danni idrogeologici, mettendo a rischio strade, abitazioni e attività all’aperto.

Il maltempo – causato anche dall’azione di correnti fresche provenienti dai Balcani – si concentrerà soprattutto nel pomeriggio e in serata, con picchi nelle zone collinari e nei pressi degli Appennini; oltre alle piogge, il timore riguarda le raffiche di vento fino a 70 km/h, che potrebbero spezzare rami, danneggiare strutture precarie e dare problemi alla viabilità.

Le province più esposte, secondo l’allerta meteo oggi – come Perugia e Terni in Umbria, Grosseto e Arezzo in Toscana, L’Aquila e Teramo in Abruzzo – dovranno controllare con attenzione i piccoli corsi d’acqua, dove il repentino innalzamento dei livelli potrebbe degenerare in esondazioni improvvise.

Allerta meteo oggi: i rischi e le raccomandazioni

In Umbria, l’allerta meteo oggi è particolarmente allarmante e pertanto si raccomanda la massima attenzione: tra le ore 14 e le 22, i temporali potrebbero produrre fino a 40 mm di pioggia in poche ore, specialmente nei territori di Perugia e Terni.

Le campagne sono considerate le più a rischio smottamenti, e nei centri storici non si escludono allagamenti nei pressi delle strade più inclinate o prive di un sufficiente drenaggio.

Anche in Toscana e Abruzzo, l’allerta meteo oggi non è meno preoccupante: in queste due, l’instabilità produrrà piogge intermittenti ma intense, con possibili grandinate che potrebbero provocare danni a coltivazioni e veicoli.

Nelle zone montuose abruzzesi, i temporali saranno accompagnati da bruschi cali termici, aumentando il rischio di caduta massi o frane su strade secondarie; le zone costiere – anche se meno esposte – non sono esenti da raffiche di vento e mareggiate.

Le prefetture hanno già attivato squadre di emergenza per intervenire su possibili criticità e danni; suggeriamo di consultare gli aggiornamenti costanti sull’allerta meteo oggi e a segnalare possibili situazioni pericolose al 112.