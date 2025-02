Anche oggi, 14 febbraio del 2025, e festa di San Valentino, è stata diramata l’allerta meteo su numerose regioni d’Italia. Vedendo la mappa segnalata dalla Protezione Civile, praticamente mezza nazione è interessata da allerta meteo anche se fortunatamente di colore giallo, quindi il rischio più basso su una scala di tre (le altre due sono allerta arancione e rossa).

Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo per la giornata di oggi, 14 febbraio 2025, inerente la possibilità di piogge e temporali sulle regioni Calabria, Campania, quindi Lazio, Marche, Molise, e infine Umbria. Torna l’allerta meteo in Toscana, negli ultimi due giorni interessata dall’allerta arancione, regione per cui la Protezione Civile ha diramato il rischio idraulico, derivante dagli effetti sulle zone elencate dalla possibilità che si superino i livelli idrometrici critici.

ALLERTA METEO OGGI, 14 FEBBRAIO 2025: TUTTI I DETTAGLI

Allerta Meteo per rischio idraulico anche su Emilia Romagna, Calabria e Umbria. Infine l’allerta gialla per rischio idrogeologico su Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, di nuovo Toscana, quindi Umbria. Non essendo stata diramata alcuna allerta di colore arancione o rosso, come vi ricordiamo sempre, non sono previste chiusure delle scuole, di conseguenza gli studenti toscani che negli ultimi due giorni sono restati a casa, potranno tranquillamente tornare a lezione come ogni giorno.

Alla luce di quest’allerta diffusa, cosa aspettarci per la giornata di oggi? Sarà un San Valentino 2025 bagnato su numerose regioni d’Italia, a cominciare da quelle elencate sopra, tenendo conto della perturbazione che interesserà in particolare il centro sud. Spazio quindi a possibili piogge fin dal mattino in Emilia Romagna, ma anche sulla costa delle Marche, quindi l’Umbria, poi il Molise, la Campagna settentrionale, e la zona sud del Lazio.

ALLERTA METEO OGGI, 14 FEBBRAIO 2025: SARA’ UN SAN VALENTINO BAGNATO

Potrebbe comunque piovere anche più al nord, a cominciare da Lombardia e Veneto, senza dimenticarsi della Toscana, e arrivando fino alla Basilicata, la Sicilia e la Sardegna, anche se, stando a Meteo2, i quantitativi che cadranno dovrebbero essere comunque deboli. Tornerà anche la neve che potrebbe cadere anche a quote relativamente basse in Emilia Romagna (dai 300 metri), ma anche su Umbria e Marche dai 600 metri, con invece la quota neve sulle Alpi orientali che sarà di 800-900 metri. In merito alle temperature, è probabile una diminuzione su Piemonte e Lombardia, negli scorsi giorni piuttosto altine, così come sulle Alpi, mentre potrebbero aumentare in Molise. Massime in netta diminuzione invece in Emilia Romagna e Veneto, così come in Sardegna.

Ci aspetta quindi un San Valentino decisamente “brutto” dal punto di vista meteorologico anche perchè a farla da padrone, dove non pioverà, sarà il vento, come ad esempio in Puglia e in Sardegna, con possibile raffiche di burrasca, ma anche in Liguria e su alcuni settori degli Appennini. Un 14 febbraio 2025 quindi all’insegna dell’amore, ma da passare sul divano con una copertina.