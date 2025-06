L’allerta meteo oggi – sabato 14 giugno 2025 – riguarda da vicino chi vive o si trova in Piemonte e in Alto Adige, due zone che in queste ore si trovano sotto osservazione per il rischio idrogeologico legato a temporali che, secondo le previsioni, potrebbero presentarsi in forma rapida ma intensa ma non si parla – almeno per ora – di situazioni d’emergenza, ma di un livello di criticità che esige attenzione, perché sappiamo bene che basta poco per far scattare problemi: un sottopasso allagato, una collina che cede, una strada chiusa all’improvviso.

In Piemonte, i territori più a rischio nell’allerta meteo oggi sono quelli della pianura torinese, le aree collinari, le valli alpine come la Val Sesia, il Chiusella, l’Orco, e ancora il Lanzo, il Sangone, la Valsusa e le valli del Po, Pellice e Chisone; stessa attenzione va mantenuta a Bolzano, dove la struttura del suolo rende il rischio più insidioso, perché bastano trenta minuti di pioggia forte per trasformare un sentiero in un corso d’acqua.

L’allerta meteo oggi, di livello giallo, non va sottovalutata ed anche senza titoli allarmistici, la Protezione Civile raccomanda prudenza nei movimenti, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando l’instabilità aumenta: evitare di sostare vicino a corsi d’acqua, non avventurarsi su sentieri poco segnati o in strade secondarie collinari, proteggere balconi e giardini da vento improvviso, tutti accorgimenti semplici, ma essenziali.

Allerta meteo oggi anche per il caldo, che si sta manifestando in modo pieno, quasi opprimente e che non lascia tregua nemmeno all’ombra. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore e la situazione – almeno per la giornata di oggi, sabato 14 giugno – riguarda principalmente sei città che si trovano in bollino rosso, il livello massimo, e altre cinque in arancione, prova che l’Italia, da nord a sud, è dentro un’ondata di calore che fa sul serio.

Le città in allerta rossa nell’allerta meteo oggi – Bolzano, Campobasso, Roma, Perugia, Frosinone e Rieti – si preparano a vivere un sabato che potrebbe mettere alla prova anche i più resistenti, perché quando le temperature non calano nemmeno di notte, il corpo non riesce più a compensare, e pertanto, nelle ore centrali della giornata, anche solo uscire per una commissione può diventare pesante, se non addirittura rischioso.

Intanto, cinque città – Bologna, Torino, Firenze, Brescia e Latina – sono sotto bollino arancione, che non è un semaforo verde, ma un campanello d’allarme per chi vive in zone urbane dove l’asfalto ribolle e l’aria resta ferma: il Ministero raccomanda, data l’allerta meteo oggi, di evitare sforzi, bere spesso, proteggere anziani e bambini, ma anche chi lavora all’aperto o guida per lunghi tratti.

L’allerta meteo oggi parla di un’onda di caldo provocata da un anticiclone africano che si sta estendendo su tutto il Mediterraneo, con temperature ben oltre le medie stagionali e non si tratta solo un’impressione, ma lo confermano i dati e la sensazione sulla pelle; conviene allora rallentare e idratarsi frequentemente perché l’allerta meteo oggi ci ricorda che anche il caldo rappresenta un rischio da non ignorare, non solo per chi è più fragile, ma per tutti, e che ignorarlo non lo rende meno pericoloso.