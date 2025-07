Sembra essersi attenuato – almeno, per la giornata di oggi – il fronte di instabilità meteorologica che ha interessato il nostro paese nelle ultime ore, con il bollettino odierno sull’allerta meteo emesso dalla Protezione Civile che si parla di sole quattro aree del nostro bel paese potenzialmente interessate dal maltempo, il larga parte concentrate in Toscana ma estese anche in Lombardia; mentre le previsioni sui prossimi giorni – alle quali torneremo a breve – ci parlano di una generale ripesa dell’estate.

Partendo, però, dall’allerta meteo, è interessante notare da subito che secondo le osservazioni della Protezione Civile – e qui trovate il bollettino completo, aggiornato a fronte di eventuali futuri sviluppi – nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio 2025, le potenziali maggiori criticità si riscontrano in Toscana: le aree sotto osservazione sono in particolare quelle di Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, tutte concentrate sulla costa.

Similmente, l’allerta meteo è stata estesa dalla Protezione Civile anche all’area della Valcamonica in Lombardia, ma la buona notizia è che in entrambe le regioni si parla di una criticità ordinaria (ovvero di colore giallo), relativa soprattutto al rischio di temporali e a quello idrogeologico; il primo esteso a Toscana e Lombardia e il secondo esclusivamente al territorio toscano, già da ieri soggetto all’allerta meteo della Protezione Civile per i medesimi rischi.

Le previsioni dei prossimi giorni: sembra essere superate la fase calda dell’allerta meteo

Lasciando da parte l’allerta meteo – e a fronte di eventuali sviluppi non mancheremo di farveli sapere -, possiamo dedicare la nostra attenzione alle previsioni meteo dei prossimi giorni: oggi, secondo gli esperti di ilMeteo.it, al di là delle regioni in allerta meteo, qualche lieve rovescio temporalesco si potrebbe registrare in Valle d’Asta, con la Liguria che sarà a tratti rannuvolata; e mentre già dal primo pomeriggio alcuni temporali potrebbero verificarsi anche sull’intero arco alpino, concentrati sopratutto sulle Dolomiti, al Sud le temperature supereranno facilmente i 35 gradi.

Martedì e mercoledì, invece, le previsioni meteo ci parlano di un generale miglioramento, senza particolari rovesci temporaleschi e con le temperature – anche al Nord – che saranno tendenzialmente superiori al 35 gradi, resi ancora più fastidiosi dalla pressante afa; mentre sarà da giovedì che – forse – dovremo tornare a parlare di allerta meteo perché il nostro paese sarà attraversato da un nuovo fronte di aria fresca che partirà dalle regioni Nord-Est per poi estendersi fino al Sud nel corso della serata.