Una nuova allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Il focus sarà su diverse regioni del centro penisola a cominciare dall’Emilia Romagna, per cui la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta rosso, quindi il grado di criticità più alto in assoluto. Attenzione quindi al livello dei fiumi così come al rischio di frane, smottamenti e allagamenti, per una giornata che potrebbe essere di passione quella di oggi sull’Emilia Romagna.

Le zone più attenzionate saranno in particolare quelle di Bologna, Ferrara e Ravenna, con temporali che dovrebbero cominciare fin dalle prime ore del mattino, anche a carattere intenso, per poi proseguire nel corso della giornata, causando quindi un innalzamento dei corsi d’acqua della zona. Le frane riguarderanno invece in particolare le zone dell’Appennino centrale ed orientale, così come fatto sapere dall’agenzia Adnkronos, citando la Protezione Civile.

ALLERTA METEO, LA SITUAZIONE SULLE REGIONI ITALIANE

Allerta meteo che sarà anche arancione in Emilia Romagna, precisamente nelle zone di Modena, Reggio Emilia e Parma, e alla luce di questo duplice avviso di criticità sono state segnalate delle chiusure delle scuole per tutta la giornata odierna, venerdì 14 marzo 2025. Altra regione che sarà raggiunta quest’oggi da allerta meteo sarà la Toscana, dove l’avviso di criticità sarà di colore arancione, con un venerdì che sarà particolarmente piovoso sul centro Italia.

In totale sono 143 i Comuni toscani raggiunti da allerta meteo di colore arancione, una zona dove ovviamente i corsi d’acqua saranno particolarmente monitorati. Allerta meteo anche per il rischio idrogeologico, e sarà allerta meteo anche in Lombardia, fortunatamente di colore giallo. L’avviso è valido dalle ore 18:00 della giornata di ieri, giovedì 13 marzo 2025, e lo stesso riguarderà anche la regione Campania, dove l’avviso di criticità più basso, appunto di colore giallo, andrà avanti fino alle ore 12:00 di questa giornata. Infine vediamo l’elenco di regioni raggiunte da allerta meteo gialla oltre a quelle in precedenza segnalate: Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DEL 14 MARZO 2025

Ma quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025? In generale sarà un’Italia spaccata in due, con il maltempo al nord e al centro, e il sole al sud. Come detto sopra, il focus sarà in particolare su Emilia Romagna e Toscana, dove i temporali potrebbero essere anche intensi, ma pioverà anche su tutta la Lombardia, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

In Liguria dovrebbe invece esservi solo nuvolosità, senza particolari fenomeni atmosferici, mentre potrebbe piovere sulle coste della regione Lazio così come lungo gli appennini, dalla Toscana al Molise. Sole alternato a nuovle sulla costa adriatica, mentre il Sud Italia sarà particolarmente al riparo da eventi avversi, ma in alcune regioni, come ad esempio la Calabria e la Puglia, potrebbero alternarsi schiarite e momenti di maggiore nuvolosità. Infine la Sardegna dove potrebbe piovere sulla zona ovest, mentre sul resto dell’isola spazio a nuvolosità e sole.