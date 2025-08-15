Allerta meteo oggi 15 agosto, le previsioni per Ferragosto: quali sono le 14 città da bollino rosso per il caldo e le 2 regioni da giallo per temporali

ALLERTA METEO OGGI CALDO E PREVISIONI: DOVE SCATTA BOLLINO ROSSO

Dall’allerta gialla per maltempo ai bollini rossi per il caldo: il Ferragosto, quest’anno, è pronto a sorprendere anche a livello meteorologico, in base alla zona in cui ci si trova. Ci sono città in Italia a rischio per le alte temperature, come Bologna e Firenze, dove il caldo sarà estremo oggi, ma il meteo stabile; altre, invece, sono solo a rischio maltempo, come Reggio Calabria e Messina, dove sono previsti temporali forti e caldo gestibile. Ma la situazione è più delicata in quelle zone dove si possono unire fenomeni temporaleschi al caldo, come Milano, Genova e Bolzano.

Soffermandoci solo sulle ondate di calore previste dal Ministero della Salute, è allerta massima in 14 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domani il numero diminuirà, perché sono previsti 11 bollini rossi: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. D’altra parte, ci sarà un bollino arancione a Campobasso, dove il caldo sarà peggiore rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni meteo indicano sole e caldo intenso al Nord e al Centro, con temporali sulle Alpi centro-orientali e in montagna, mentre al Sud sarà prevalente il sole, ma potrebbero esserci temporali nel pomeriggio. Domani, invece, sole e caldo intenso al Nord e al Centro, con temporali in montagna, mentre al Sud i temporali saranno diffusi in Sicilia e nelle zone appenniniche.

ALLERTA GIALLA IN 2 REGIONI PER MALTEMPO

Nonostante il caldo, non manca il maltempo: il bollettino di allerta meteo ufficiale della Protezione civile segnala condizioni potenzialmente complesse in alcune zone d’Italia. Ad esempio, è allerta gialla in quasi tutta la Calabria per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico; allo stesso modo, nelle aree del nord e dell’est della Sicilia, ma per temporali e rischio idrogeologico.

Ci sono poi altre regioni — tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Trentino-Alto Adige (Bolzano) e Umbria — dove scatta l’allerta gialla per temporali.

Trattandosi del primo livello di allerta, quello meno grave ma comunque da non sottovalutare, possono verificarsi piogge intense e temporali; quindi, bisogna prestare attenzione agli spostamenti e alle zone vicine ai corsi d’acqua.