La Protezione Civile ha comunicato un’allerta meteo oggi di colore giallo – martedì 15 aprile 2025 – per piogge intense e temporali in diverse aree del Centro-Sud, con possibili criticità idrauliche che potrebbero coinvolgere anche il Nord-Est.

Il transito di una perturbazione atlantica interrompe, di conseguenza, il periodo di stabilità, determinando precipitazioni diffuse e un brusco calo delle temperature fino a 6°C nelle regioni del Nord Italia.

L’allerta meteo oggi interessa in particolar modo: Abruzzo, Campania, Molise e Umbria per rischio piogge, e Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto per possibili esondazioni di fiumi e fenomeni idrogeologici.

Aree come la Piana campana, Napoli, la Penisola sorrentino-amalfitana e i Monti Picentini saranno colpite da piogge localmente intense, con accumuli previsti fino a 50 mm in 6 ore.

Nell’Appennino tosco-emiliano e nelle aree montane del Friuli, si dovrà porre la massima attenzione sul pericolo idraulico per i bacini fluviali già al limite del livello di guardia.

Allerta meteo oggi: focus su criticità idrauliche e precauzioni necessarie

Oltre alle forti precipitazioni, l’allerta meteo oggi include un’estensione delle criticità idrauliche in 15 province, con rischi piuttosto elevati in Toscana (dalla Valdichiana alla Versilia), Umbria – soprattutto in prossimità del Tevere – e Veneto – lungo i bacini del Piave e del Tagliamento.

La Protezione Civile avverte anche che i terreni già vulnerabili a causa delle fitte piogge di marzo potrebbero favorire gli smottamenti, specialmente in aree collinari come la Garfagnana, il Mugello e la Lunigiana.

Nel Lazio, osservati speciali sono ai bacini di Roma e di Aniene, dove la soglia dei fiumi sarà controllata costantemente; per le Marche e il Friuli Venezia Giulia, l’allerta meteo oggi include sia le zone montane che quelle pianeggianti, con possibili allagamenti nelle aree urbane a bassa permeabilità.

Raccomandiamo pertanto di evitare il transito dei sottopassi, argini non protetti e di verificare gli scarichi nei territori maggiormente esposti alla perturbazione.