Quarto giorno consecutivo di allerta meteo in Italia. Anche per la giornata di oggi, sabato 15 febbraio 2025, il dipartimento preposto della Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità per numerose regioni, praticamente quasi due terzi della nostra nazione, tenendo conto che l’allerta meteo riguarda tutto il sud e numerose regioni del centro. Ieri è stata una giornata particolarmente complicata in particolare in Toscana e a Roma, dove si sono verificati numerosi disagi, soprattutto all’isola d’Elba, ma anche in provincia di Grosseto e a Roma: allagamenti, inondazioni, alberi caduti, ma anche evacuazioni e interventi dei vigili del fuoco a go go, ma fortunatamente non si sono verificati feriti ne tanto meno delle vittime.

Speriamo che oggi non si ripeta, in ogni caso la protezione civile ha diramato diversi avvisi di ordinaria criticità, quindi il livello più basso, a cominciare dal rischio idraulico per le regioni Calabria, Emilia Romagna e Lazio. Il rischio temporali, quindi l’alta possibilità di pioggia, si ha invece su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, ma anche Puglia e Sicilia, quindi in tutte queste regioni sono previste delle piogge per la giornata odierna.

ALLERTA METEO, L’ELENCO DELLE REGIONI IN GIALLO

Infine il rischio idrogeologico, quello legato alla possibilità che i fiumi si ingrossino e si verifichino degli allagamenti (appunto come ieri), previsto per Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e infine Umbria. Un’allerta meteo gialla diramata quindi per un totale di 9 regioni, con il nord che resterà invece lontano da situazioni di maltempo.

Secondo le previsioni meteo, infatti, quella di oggi, 15 febbraio 2025, sarà una giornata particolarmente serena per tutte le regioni a settentrione, con ampie schiarite e cielo sgombro da nuvole, anche se la situazione potrebbe comunque peggiorare nel corso della nottata, lasciando poi spazio (forse) all’arrivo di una nuova perturbazione. Diversa invece la situazione al centro, dove invece il cielo sarà coperto, soprattutto sul versante Adriatico, con possibilità di precipitazioni su diversi regioni, a cominciare dall’Abruzzo.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER QUESTO SABATO 15 FEBBRAIO 2025

Migliorerà comunque in serata, con il cielo che dovrebbe essere sgombro di nuvole un po’ ovunque. Da segnalare possibili nevicate sempre in Abruzzo ma dai 600-700 metri di altitudine. Infine le previsioni meteo al sud, dove sono attesi temporali, anche di forte intensità, in Campania, Sicilia e Calabria, ma anche in altre regioni del sud, a cominciare dal Molise.

Il maltempo proseguirà anche nel pomeriggio, mentre sull’Appennino calabrese potrebbe nevicare, ma dai 1.500 metri in su. Piogge sparse, ma deboli, anche in nottata, mentre in Sardegna sarà una giornata serena o con qualche nuvola sparsa. Non dovrebbero quindi verificarsi i problemi registrati ieri in Toscana, ma non va dimenticato che le previsioni per venerdì erano sempre di allerta gialla: in ogni caso, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di situazioni particolari.