Allerta meteo oggi – domenica 15 giugno 2025 – con due volti diversi ma ugualmente insidiosi: da una parte le piogge intense che potrebbero sorprendere nel pomeriggio chi si trova in alcune zone montane del Centro e del Nord Italia – come la Marsica e la valle dell’Aterno in Abruzzo o le aree più esposte della provincia di Bolzano – dall’altra l’aria rovente che si sta impossessando dell’Italia intera e che nel giro di poche ore farà schizzare verso l’alto le temperature percepite.

Allerta meteo oggi, 14 giugno 2025/ Temporali in Piemonte e Bolzano, bollino rosso per caldo in 6 città

Per chi vive o si muove in Abruzzo durante l’allerta meteo oggi, l’invito è alla prudenza se ci si trova in collina o in montagna: non sono escluse piogge forti, accompagnate da raffiche di vento, che potrebbero creare disagi anche lungo le strade secondarie o vicino ai corsi d’acqua e lo stesso vale per chi è in vacanza o vive tra le valli dell’Alto Adige – in particolare nelle zone rurali – dove il terreno può diventare scivoloso o franoso in presenza di pioggia continua o violenta.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 13 giugno 2025/ Graminacee in Abruzzo, in Molise ozono alto

Allerta meteo oggi significa anche osservare con attenzione i segnali del cielo e muoversi per tempo se si nota un cambiamento improvviso del tempo perché nelle giornate come questa, il sole può lasciare spazio a nuvole minacciose in pochi minuti, e con loro arrivano tuoni, vento e, spesso, anche grandine.

Data l’allerta meteo oggi in vigore, vi suggeriamo quindi di evitare escursioni improvvisate, di rimandare uscite in zone isolate e di proteggere balconi e giardini, mettendo al riparo tutto ciò che il vento potrebbe spostare, ma soprattutto di controllare regolarmente gli aggiornamenti ufficiali sul meteo, senza affidarsi solo al cielo che si vede dalla finestra, perché spesso quello che sembra un innocuo temporale può trasformarsi in un problema nel giro di poco tempo.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 12 giugno 2025/ Aria pesante a Genova, oleacee in Basilicata

Allerta meteo oggi, ondata di caldo record in 11 città: Roma, Bologna, Firenze tra le più colpite

L’allerta meteo oggi riguarda anche l’ondata di caldo che sta risalendo lo Stivale da sud a nord, portando con sé un’afa pesante che rende difficile anche solo camminare all’aperto: i bollettini indicano che oggi, domenica 15 giugno, sarà la giornata più difficile di questo primo assaggio d’estate, con temperature percepite fino a 37 gradi in diverse città italiane tra cui Torino, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Bologna.

Si tratta di un livello di allerta meteo oggi molto alto, definito “bollino rosso”, che secondo il Ministero della Salute può rappresentare un rischio anche per chi è in salute, non solo per le persone anziane, i bambini o per chi soffre già di qualche patologia; consigliamo quindi di prendersi cura di sé e degli altri evitando di uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, meglio restare in luoghi freschi, bere spesso e mangiare cibi leggeri come frutta, verdura o piatti freddi.

Allerta meteo oggi vuol dire anche fare attenzione alle piccole abitudini quotidiane che, in questi casi, possono rivelarsi fondamentali, come vestirsi in modo comodo, usare un cappello se si è al sole, non lasciare mai anziani o bambini in auto anche solo per pochi minuti, e controllare che farmaci e alimenti siano conservati correttamente.

Chi si sposta in macchina durnate l’allerta meteo oggi dovrebbe partire nelle ore più fresche, portare sempre con sé acqua a sufficienza ed evitare percorsi troppo lunghi se non strettamente necessari; il caldo di questi giorni non va preso sottogamba, è già estate per i nostri termometri, anche se il calendario dice che manca ancora qualche giorno, e in giornate come questa, prevenire è davvero il modo migliore per non trovarsi in difficoltà.