L’allerta meteo oggi – giovedì 15 maggio 2025 – interessa in modo importante il territorio nazionale con particolare attenzione alla Sicilia, dove è stata dichiarata un’allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico: le zone più esposte includono il versante ionico sud-orientale, il tirrenico nord-orientale con le isole Eolie; le aree centro-settentrionali e nord-occidentali con Egadi e Ustica e il bacino del fiume Simeto e le isole Pelagie.

La Calabria, invece, è in allerta meteo oggi di livello giallo per rischio idraulico, con criticità ordinaria su tutti i versanti tirrenici e ionici mentre Basilicata, Emilia Romagna, Molise e Puglia registrano allerta gialla per temporali e dissesto idrogeologico (aree specifiche come il Gargano, il Salento e la costa ferrarese sono sotto osservazione) e in questo contesto, l’allerta meteo oggi richiede un’attenzione particolare ai fenomeni intensi previsti nel pomeriggio e nella serata: i temporali potrebbero accompagnarsi a rovesci improvvisi, grandinate localizzate e raffiche di vento con possibili ripercussioni su strade, infrastrutture e territori vulnerabili.

Suggeriamo quindi di evitare spostamenti non necessari nelle zone a maggior rischio, specialmente in prossimità di fiumi, torrenti o pendii instabili e di verificare lo stato di canali di scolo e grondaie per prevenire allagamenti; è fondamentale monitorare gli aggiornamenti ufficiali e mantenere un comportamento prudente in quanto l’allerta meteo oggi coinvolge anche aree turistiche come Pantelleria e le Eolie, dove il maltempo potrebbe influire sui collegamenti marittimi.

Allerta meteo oggi: come affrontare la situazione

Mentre l’allerta meteo oggi continua a evolversi, è importante contestualizzare i rischi nel quadro geografico del Mediterraneo: la Sicilia si trova al centro delle criticità con precipitazioni che potrebbero superare i 50 mm in poche ore, specialmente nello Stretto e nel Simeto ma anche in Calabria e Basilicata, l’instabilità potrebbe generare frane o smottamenti in aree collinari mentre in Emilia Romagna e Molise i temporali potrebbero colpire con intensità variabile, interessando sia le zone montane che quelle pianeggianti.

Raccomandiamo, per chi risiede o transita nelle aree in allerta meteo oggi, di limitare gli spostamenti in auto durante i picchi di maltempo evitando sottopassi o strade secondarie soggette a allagamenti ed è consigliabile proteggere oggetti esterni che potrebbero essere trasportati dal vento e prestare attenzione ai bollettini locali, specialmente nelle ore serali.

Per chi vive nelle zone costiere della Puglia e delle isole minori, l’invito è a valutare con cautela eventuali del mare; l’allerta meteo oggi non deve generare allarmismi ma richiamare alla responsabilità individuale e collettiva ricordando che condividere informazioni verificate, assistere chi è in difficoltà e adottare comportamenti preventivi sono azioni essenziali per mitigare i rischi.