Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025, e anche per le prossime ore le due regioni più attenzionate saranno l’Emilia Romagna e la Toscana. Dopo i problemi verificatisi ieri con inondazioni, allagamenti, frane ed evacuazioni, anche per questo primo giorno del weekend, l’allerta meteo perdurerà sulle due zone, a cominciare dall’Emilia Romagna, per cui l’allerta meteo resterà rossa e sarà estesa anche alle province di Forlì, Cesena e Rimini, oltre a quelle di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Scuole chiuse oggi, sabato 15 marzo 2025/ Stop in Emilia Romagna e Toscana, l'elenco dei Comuni

Allerta meteo arancione invece per Reggio Emilia, Modena e altre zone delle province già raggiunte dalla massima allerta, e anche a Parma è prevista allerta arancione per la possibilità di frane. Infine allerta gialla per il piacentino e non solo. Quella di oggi sarà quindi un’altra giornata di forte maltempo sulla regione, con delle precipitazioni che potrebbero avere anche il carattere di rovescio fin dalla mattinata, che proseguiranno anche nel pomeriggio.

Scuole chiuse domani, sabato 15 marzo 2025/ La mappa tra Emilia Romagna e Toscana per l'allerta meteo

ALLERTA METEO OGGI, 15 MARZO 2025: LA SITUAZIONE IN TOSCANA

I fiumi potrebbero superare i livelli di guardia, soprattutto gli affluenti del Reno e i bacini Romagnoli, di conseguenza è necessario precauzione, ed evitare ovviamente di avvicinarsi agli argini dei fiumi, soprattutto qualora i livelli dell’acqua dovessero risultare pericolosamente alti. Dicevamo di allerta meteo rossa anche per la regione Toscana, che ieri era stata segnata inizialmente come regione arancione poi divenuta rossa con il passare delle ore causa intensificarsi delle piogge.

Interessate dalla zona rossa saranno le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena e Prato. L’arancione riguarderà invece Lucca, Pistoia, Massa, Pisa, Arezzo e Firenze, con alcune zone che invece saranno raggiunte da allerta meteo gialla. Alla luce di questa doppia allerta meteo di colore rosso, saranno moltissimi i comuni che terranno chiuse le scuole anche in queste ore, così come accaduto già per la giornata di ieri, venerdì 14 marzo 2025.

Allerta meteo rossa Emilia-Romagna Toscana/ Ultime notizie video maltempo: piena Arno e Lamone, rischio frane

ALLERTA METEO OGGI, 15 MARZO 2025: LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Ma quali saranno le previsioni meteo? Pioverà non soltanto al centro ma anche sulle regioni del Nord e in Sardegna, senza dimenticarsi di Lazio, Marche e Umbria, così come l’Appennino dell’Abruzzo. Possibilità di qualche rovescio isolato anche in Puglia, mentre sul resto della nostra penisola dovrebbe esservi un tempo un po’ più stabile. Da segnalare che la quota neve dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 metri sulle Alpi, mentre in merito alle temperature si segnala un calo in Sardegna e nel basso Tirreno, mentre al Nord i valori dovrebbero essere inferiori alla norma. Mite invece il clima al sud e sul medio Adriatico.

Secondo gli esperti meteo il maltempo potrebbe comunque avere le ore contante visto che dalla giornata di domani, domenica 16 marzo 2025, la situazione climatica dovrebbe migliorare decisamente, con questa doppia perturbazione che dovrebbe lasciare nuovamente spazio al bel tempo su gran parte dell’Italia: aspettiamo notizie più certe a riguardo. Ricordiamo infine le altre regioni raggiunte da allerta meteo gialla, leggasi Umbria e Veneto per rischio idraulico, Umbria e Molise per temporali, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Umbria e Veneto, per rischio idrogeologico