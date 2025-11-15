È incentrata sulla Liguria l'allerta meteo di oggi, 15 novembre 2025: il maltempo coinvolgerà progressivamente l'intero arco settentrionale della penisola
È nuovamente una giornata – questa di sabato, il 15 novembre 2025 – di allerta meteo, con le previsioni della Protezione Civile e degli esperti meteorologi che sembrano disegnare un quadro piuttosto complesso per le prossime ore con una forte perturbazione che interesserà a vario titolo tutti i territori settentrionali, in particolare il fronte occidentale e la Liguria, unica regione a essere – per ora – al centro dell’allerta meteo ma con una situazione in costante evoluzione.
Partendo proprio da ciò che ha previsto la Protezione Civile, oggi l’allerta meteo è stata diramata solamente su alcune aree della Liguria, tutte interessate da criticità di tipo ordinario (ovvero di colore giallo) per rischi associati ai temporali: le aree coinvolte – si legge nel bollettino – sono quelle dei quattro bacini occidentali, ovvero quelli Padani di Levante e di Ponente e quelli Marittimi di Ponente e di Centro.
D’altra parte, importante è precisare che queste osservazioni sull’allerta meteo sono solamente limitate alle prime ore della giornata: il prossimo aggiornamento (lo potrete trovare qui, non appena verrà pubblicato) è previsto nel primo pomeriggio e secondo gli esperti meteorologi possiamo aspettarci una vasta estensione dell’allerta meteo su buona parte del territorio settentrionale del nostro Bel Paese.
Nelle prossime ore l’allerta meteo potrebbe estendersi: il maltempo colpirà anche Veneto e Friuli
Infatti, rivolgendoci alle previsioni de ilMeteo.it il fronte temporalesco che sta attualmente colpendo la Liguria e – in misura decisamente minore – il basso Piemonte e la Lombardia settentrionale, con il passare delle ore transiterà anche verso le aree venete e friulane; mentre – ma qui possiamo immaginare che non si parlerà di nessuna allerta meteo – in serata anche Toscana, Lazio e Umbria potrebbero essere colpite da quale rovescio piovoso.
Proprio in Liguria, peraltro, in queste prime ore odierne di allerta meteo si sono già registrati diversi danni legati al violento temporale che sta interessando la regione: Genova e l’area della Valpolcevera sono quelle maggiormente colpite, con alcune frane e allagamenti che hanno costretto alla chiusura di diversi sottopassaggi e strade; mentre anche in quel di Imperia l’acqua è entrata nei negozi e nelle abitazioni che si trovano al livello della strada, ma dopo una nottata complessa la situazione – almeno, in questo comune – è tornata alla normalità.