È incentrata sulla Liguria l'allerta meteo di oggi, 15 novembre 2025: il maltempo coinvolgerà progressivamente l'intero arco settentrionale della penisola

È nuovamente una giornata – questa di sabato, il 15 novembre 2025 – di allerta meteo, con le previsioni della Protezione Civile e degli esperti meteorologi che sembrano disegnare un quadro piuttosto complesso per le prossime ore con una forte perturbazione che interesserà a vario titolo tutti i territori settentrionali, in particolare il fronte occidentale e la Liguria, unica regione a essere – per ora – al centro dell’allerta meteo ma con una situazione in costante evoluzione.

Previsioni meteo, neve a bassa quota al Nord?/ Improvvisa irruzione dell'inverno, cosa può succedere

Partendo proprio da ciò che ha previsto la Protezione Civile, oggi l’allerta meteo è stata diramata solamente su alcune aree della Liguria, tutte interessate da criticità di tipo ordinario (ovvero di colore giallo) per rischi associati ai temporali: le aree coinvolte – si legge nel bollettino – sono quelle dei quattro bacini occidentali, ovvero quelli Padani di Levante e di Ponente e quelli Marittimi di Ponente e di Centro.

Estate di San Martino in arrivo/ Previsioni meteo: temperature sopra la media di 10 gradi e clima sereno

D’altra parte, importante è precisare che queste osservazioni sull’allerta meteo sono solamente limitate alle prime ore della giornata: il prossimo aggiornamento (lo potrete trovare qui, non appena verrà pubblicato) è previsto nel primo pomeriggio e secondo gli esperti meteorologi possiamo aspettarci una vasta estensione dell’allerta meteo su buona parte del territorio settentrionale del nostro Bel Paese.

Nelle prossime ore l’allerta meteo potrebbe estendersi: il maltempo colpirà anche Veneto e Friuli

Infatti, rivolgendoci alle previsioni de ilMeteo.it il fronte temporalesco che sta attualmente colpendo la Liguria e – in misura decisamente minore – il basso Piemonte e la Lombardia settentrionale, con il passare delle ore transiterà anche verso le aree venete e friulane; mentre – ma qui possiamo immaginare che non si parlerà di nessuna allerta meteo – in serata anche Toscana, Lazio e Umbria potrebbero essere colpite da quale rovescio piovoso.

Allerta meteo oggi, 10 novembre 2025/ Quattro regioni a rischio, ma da domani torna il sole: le previsioni

Proprio in Liguria, peraltro, in queste prime ore odierne di allerta meteo si sono già registrati diversi danni legati al violento temporale che sta interessando la regione: Genova e l’area della Valpolcevera sono quelle maggiormente colpite, con alcune frane e allagamenti che hanno costretto alla chiusura di diversi sottopassaggi e strade; mentre anche in quel di Imperia l’acqua è entrata nei negozi e nelle abitazioni che si trovano al livello della strada, ma dopo una nottata complessa la situazione – almeno, in questo comune – è tornata alla normalità.