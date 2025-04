La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo oggi – mercoledì 16 aprile 2025 – per condizioni di “criticità ordinaria” in quattro regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna sono in codice arancione per rischio idraulico e temporali intensi; altre 7 regioni – Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto e Lazio – si trovano in allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Le zone più coinvolte includono la Pianura Padana – dove i fiumi Po, Ticino e Adda potrebbero superare i livelli di guardia – e la Sardegna centro-settentrionale, con previsioni di piogge fino a 80 mm in 6 ore. In Lombardia, l’attenzione è focalizzata soprattutto sui bacini di Lago Maggiore e Lago di Como, già vicini alla loro capacità massima di capienza.

L’allerta meteo oggi preannuncia inoltre venti forti sui settori alpini e appenninici, con raffiche che potrebbero arrivare a 70 km/h in Valle d’Aosta e Piemonte.

Allerta meteo oggi: focus su rischi idrogeologici e aree vulnerabili

L’allerta meteo oggi interessa soprattutto territori sensibili come la Valtellina e la Toscana centro-orientale, con i bacini dell’Arno e dell’Ombrone sotto osservazione e in costante monitoraggio. In Emilia-Romagna, le zone a rischio includono la Pianura Bolognese e la Costa Romagnola, dove i sistemi di drenaggio potrebbero essere stressati dalle piogge intense.

In Sardegna invece, i comuni di Nuoro e Olbia hanno attivato protocolli anti-allagamento, mentre in Umbria, l’Alto Tevere è controllato costantemente per scongiurare possibili esondazioni. La Protezione Civile raccomanda fortemente di evitare sottopassi, argini non presidiati e aree boschive in caso di temporali. L’allerta meteo oggi resterà valida fino alle 23:59, con aggiornamenti sull’adamento metreologico.