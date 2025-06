Salutato il caldo africano che ci ha accompagnato nel weekend, è allerta meteo oggi – lunedì 16 giugno – e già dalle prime ore della mattina la situazione si presenta piuttosto movimentata in molte zone del Centro-Nord, dove sono previste piogge a tratti intense e temporali sparsi che potrebbero creare alcuni disagi, soprattutto nei settori interni e montuosi ma anche nelle pianure più esposte e le regioni interessate sono tante: si va dall’Emilia Romagna alla Lombardia, dal Piemonte fino all’Abruzzo, passando per il Lazio, le Marche, il Molise e parte del Veneto e della Puglia.

Ciò che ci si aspetta dall’allerta meteo oggi non è tanto una perturbazione compatta e uniforme, quanto piuttosto una serie di fenomeni sparsi e improvvisi, capaci però di farsi sentire in modo deciso, specialmente in presenza di terreni già umidi o fiumi con portate alte; parliamo di un’allerta meteo oggi gialla, che non vuol dire pericolo estremo ma neanche da sottovalutare, soprattutto se ci si trova in aree che già in passato hanno mostrato fragilità durante forti piogge o temporali.

I bacini montani, come quelli del Sangro in Abruzzo, dell’Aterno, del Reno o dell’Appennino pavese, sono tra i più sensibili in queste ore di allerta meteo oggi, e anche se le piogge non dovessero essere di lunga durata, l’intensità improvvisa può causare ruscellamenti veloci, smottamenti o allagamenti in punti che magari sembrano sicuri ma che diventano vulnerabili in poco tempo.

Noi suggeriamo di tenersi aggiornati seguendo le comunicazioni della Protezione Civile e dei Comuni, di limitare gli spostamenti nelle ore più instabili, soprattutto il pomeriggio, quando il caldo accumulato può innescare fenomeni anche forti in pochissimo tempo, e di fare attenzione soprattutto se si vive vicino a corsi d’acqua, strade in pendenza o aree che hanno già subito allagamenti o cedimenti, situazioni che, come spesso accade in queste giornate incerte, possono tornare a presentarsi all’improvviso.

Allerta meteo oggi: consigli utili e aree più colpite da monitorare nelle prossime ore

Dopo l’ondata di caldo africano che ha travolto l’Italia, quello che ci aspetta con questa allerta meteo oggi non è una semplice giornata di pioggia ma una serie di situazioni che, sommate, possono rendere la giornata complicata per chi si trova nelle aree più esposte, soprattutto in quelle dove già sabato e domenica ci sono state precipitazioni.

Alcune zone come la pianura modenese, le valli della Lombardia orientale, la costa ferrarese e le colline dell’Umbria potrebbero ricevere nuovi impulsi di pioggia intensa durante l’allerta meteo oggi, magari brevi ma decisi, capaci di causare disagi al traffico, agli spostamenti quotidiani, ma anche ai lavoratori all’aperto o agli eventi organizzati nelle piazze, nelle campagne o nei parchi; a volte basta un’ora di pioggia forte per creare problemi dove sembrava tutto sotto controllo e proprio per questo motivo noi consigliamo prudenza, soprattutto nel pomeriggio, quando l’instabilità tende ad aumentare.

Allerta meteo oggi vuol dire anche fare attenzione ai piccoli gesti, come spostare vasi, biciclette o oggetti leggeri dai balconi, evitare di lasciare l’auto in punti dove l’acqua si accumula facilmente, chiudere bene finestre e tapparelle se si è fuori casa, e in generale agire con un po’ più di attenzione del solito; per chi ha bambini o animali, vale la pena organizzarsi in anticipo, scegliere luoghi coperti per il gioco o le passeggiate, e restare sempre con un occhio al cielo, perché il cambiamento, oggi, può arrivare nel giro di pochi minuti.

In fondo, queste giornate di allerta meteo oggi ci ricordano quanto il tempo sia imprevedibile, passando da temperature roventi e pioggia e grandine, e quanto sia importante saper leggere i segnali del cielo prima che arrivi la pioggia, soprattutto in queste zone dove il clima cambia in fretta e i fenomeni sono sempre più rapidi e localizzati.