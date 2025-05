Allerta meteo oggi – venerdì 16 maggio – in seguito alla comunicazione della Protezione Civile che segnala condizioni di moderata criticità su tutta la Calabria, dove l’allerta arancione è estesa sia ai versanti tirrenici che a quelli jonici coinvolgendo vaste porzioni di territorio e interessando tutte le fasce costiere e interne, dal nord al sud della regione: la situazione è da tenere sotto controllo anche in Sicilia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata, dove è stata diffusa un’allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

L’allerta meteo oggi è causata da un’instabilità che sta attraversando l’Italia centrale e meridionale provocando piogge abbondanti, temporali localmente intensi e raffiche di vento improvvise con effetti potenzialmente pericolosi per la circolazione e la sicurezza di chi vive o si muove in aree sensibili e per questo invitiamo tutti ad adottare comportamenti prudenti e responsabili anche quando le condizioni sembrano migliorare temporaneamente.

In Calabria, la situazione è particolarmente delicata in quanto l’allerta meteo oggi riguarda l’intero versante jonico e quello tirrenico (sia nella fascia centro-settentrionale che in quella meridionale) coprendo quindi quasi tutta la regione e coinvolgendo sia le aree interne che quelle costiere dove le piogge potrebbero causare allagamenti, smottamenti e disagi alla viabilità, inoltre, i temporali previsti saranno intensi e veloci (spesso accompagnati da grandine e colpi di vento che potrebbero colpire anche zone normalmente meno esposte) per questo suggeriamo di evitare sottopassi, strade secondarie o prossimità di fiumi e torrenti, specialmente nelle ore centrali e serali.

È consigliabile rinviare gli spostamenti non indispensabili e – se possibile – restare in casa durante i momenti più critici, evitando comportamenti rischiosi o improvvisati; a chi vive in zone collinari o rurali consigliamo di controllare eventuali punti vulnerabili come canali di scolo o terreni in pendenza mentre per chi si trova in centri urbani resta fondamentale monitorare gli avvisi sull’allerta meteo oggi del proprio Comune o della Protezione Civile.

Allerta meteo oggi: criticità gialla diffusa, attenzione a vento e allagamenti

L’allerta meteo oggi non si limita alla Calabria ma anche in altre 11 regioni (Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, settori della Lombardia e della Calabria) le autorità hanno attivato il livello di allerta giallo segnalando possibili criticità per piogge intense, vento e temporali improvvisi, in Sicilia – ad esempio – le aree interessate vanno dalle Eolie a Pantelleria, passando per il versante tirrenico e ionico, con particolare attenzione al bacino del Fiume Simeto e alle zone costiere orientali (dove la combinazione tra pioggia e vento potrebbe causare problemi soprattutto ai centri abitati vicini al mare).

In Emilia Romagna, l’allerta meteo oggi riguarda tutta la Romagna e l’Appennino bolognese, dove i temporali in arrivo potranno aggravare la situazione dei terreni, creando rischi di frane e scivolamenti quindi chi vive o lavora in zone collinari è invitato a prestare particolare cautela nei movimenti, evitando strade isolate o percorsi non asfaltati.

In Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia, l’allerta meteo oggi di colore giallo coinvolge diversi bacini e territori interni (dalla Marsica al Gargano, dal Matese al Subappennino Dauno) in un contesto complesso che merita attenzione continua in quanto in queste aree i temporali potrebbero verificarsi in modo improvviso provocando disagi anche gravi, come allagamenti nei centri urbani, rallentamenti nei trasporti e difficoltà nei collegamenti stradali.

Noi suggeriamo – come sempre nelle situazioni come l’allerta meteo oggi – di evitare di sostare vicino alberi o strutture pericolanti, di controllare tettoie e coperture leggere e di non lasciare oggetti all’esterno che possano essere trascinati dal vento; è raccomandabile anche condividere informazioni utili per gestire al meglio eventuali emergenze e ricordiamo che giornate come questa, la prudenza può davvero essere determinante per affrontare le criticità.