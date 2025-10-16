Una giornata di allerta meteo quella di oggi, 16 ottobre 2025: la protezione civile ha diramato un avviso di colore arancione su Calabria e Puglia

Torna l’allerta meteo per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Saranno diverse le regioni che saranno interessate dal maltempo, alcune delle quali anche da allerta arancione. Tutta colpa di una perturbazione che ha interessato la nostra penisola, in particolare dalla giornata di ieri, e che sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto al Sud Italia.

Le regioni raggiunte da allerta meteo sono infatti tutte nel Meridione, a cominciare dall’allerta arancione per moderata criticità per rischio idraulico riguardante la Calabria. Calabria raggiunta da allerta meteo anche per rischio temporali, così come la Puglia; infine, sempre Puglia e Calabria sono interessate da un avviso di rischio idrogeologico, sempre di moderata criticità. Per quanto riguarda l’allerta meteo gialla, invece, si segnala il rischio idraulico sulla Sicilia, quindi il rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia.

Infine, il rischio idrogeologico, sempre per allerta gialla, su Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sardegna e, infine, Sicilia. Alla luce di tale avviso della Protezione Civile, andiamo a vedere insieme quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, che, come detto sopra, vedrà un’ondata di maltempo al Centro-Sud a causa di un’area di bassa pressione che si è spostata su Sardegna e Tirreno meridionale.

ALLERTA METEO OGGI 16 OTTOBRE 2025, LE PREVISIONI ATTESE

Prevista pioggia fin dalle prime ore del mattino, soprattutto sulla Puglia, dove potrebbero anche verificarsi dei temporali, in particolare sui settori meridionali. Ci sarà invece cielo nuvoloso sulla regione Liguria, così come in Emilia-Romagna, e non sono da escludere delle piogge sulle montagne, anche se dovrebbero esaurirsi con il passare della giornata.

Pioverà sicuramente di più al Centro, soprattutto in Sardegna, ma anche in Abruzzo e Lazio, senza dimenticare le Marche. Infine, al Sud, temporali previsti in Sicilia, quindi in Puglia, Campania, Calabria e Molise. Alla luce dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile, la regione Calabria ha giocato d’anticipo ed ha deciso di tenere chiuse le scuole in diversi comuni, a cominciare dalle città di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme. In tutti i comuni segnalati le scuole resteranno chiuse, e la chiusura riguarderà tutti gli istituti di ogni ordine e grado, di conseguenza dagli asili nido fino alle scuole superiori.



ALLERTA METEO OGGI 16 OTTOBRE 2025, QUALCHE CONSIGLIO

Quella di oggi sarà quindi una giornata di passione soprattutto all’estremo Sud della nostra penisola, dove chi vorrà uscire dovrà per forza portarsi dietro l’ombrello. In caso di temporali importanti con eventuali allagamenti, si consiglia comunque vivamente di restare in casa e di uscire solo in caso di bisogno impellente, evitando – qualora doveste uscire in auto – di transitare vicino alle zone dove ci sono corsi d’acqua e, nel contempo, dove ci sono dei sottopassi, dei tunnel e delle gallerie, che potrebbero allagarsi facilmente, rischiando di intrappolare i veicoli.