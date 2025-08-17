Il nostro paese torna vittima dell'allerta meteo: oggi previsti forti temporali su otto regioni, con l'opprimente caldo di Caronte che inizia ad attenuarsi

Mentre restiamo ancora per pochi giorni nella morsa del caldo causato – com’è noto – dall’anticiclone africano rinominato “Caronte” che ha alzato l’asticella delle temperature nel nostro paese, dobbiamo già prepararci al ritorno dell’allerta meteo con la Protezione Civile che già nella giornata di oggi (domenica 17 agosto 2025) ha portato il livello di rischio al giallo per ben otto differenti regioni della nostra bella penisola, interessate dal possibile sviluppo di violenti temporali.

Partendo proprio da qui, secondo le ultime osservazioni della Protezione Civile – che risalgono alle ore 14:54 di ieri, sabato 16 agosto – nella giornata di oggi l’allerta meteo colpirà la quasi totalità del Sud Italia: le regioni a rischio, in particolare, sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, tutte con un’allerta meteo di colore giallo per i rischi idraulici (nella sola Calabria), idrogeologici (in Calabria e Sicilia) e temporaleschi (tutte e otto).

D’altra parte, d’importante da dire – o meglio, ribadire – c’è anche che i dati di cui vi stiamo parlando in questo momento sono stati calcolati, appunto, nella giornata di ieri e potrebbero subire importanti variazioni nelle prossime ore: proprio per questa ragione, vi invitiamo (specialmente se viveste in una delle regioni elencate, ma non solo) a tenere sott’occhio il bollettino ufficiale sull’allerta meteo che verrà aggiornato nel corso delle prossime ore, con tanto i osservazioni per la mattinata di domani.

Allerta meteo da un lato e caldo persistente dall’altro: in settimana diremo addio definitivamente a Caronte

Insomma, oggi dovrebbero essere otto le regioni in allerta meteo, ma nel frattempo non mancheranno neppure gli ormai noti rischi legati al caldo e alle temperature eccessive che da più di una settimana a questa parte stiamo sopportando: in tal senso, non è disponibile l’aggiornamento di oggi del bollettino del Ministero della Salute; ma possiamo comunque dirvi che i capoluoghi regionali più caldi in questo momento sono Torino, Milano, Bologna, Cagliari e – soprattutto – Firenze, con temperature in tutti e cinque i casi sopra i 34 gradi.

D’altra parte, sembra essere passato il momento critico delle nottate tropicali, tanto che nella serata di oggi – soprattutto dopo il tramonto – le temperature scenderanno sotto i 27 gradi e in nottata si dovrebbero toccare massime (a Genova) di 26 gradi; mentre secondo gli esperti di ilMeteo.it la prossima settimana supereremo definitivamente il caldo africano grazie a un fronte temporalesco che arriverà – attorno a mercoledì o giovedì – dal Nord Europa e in quel momento dovremo iniziare a preoccuparci in maniera più seria dell’allerta meteo per le piogge.