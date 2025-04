Un’allerta meteo per la giornata di oggi – 17 aprile 2025 – è stata diffusa dalla Protezione Civile che coinvolge 4 regioni (Valle d’Aosta e settori di Piemonte, Lombardia e Sardegna); Lombardia e Valle d’Aosta sono interessate da una criticità moderata per rischio sia idraulico che idrogeologico, con numerose aree in allerta arancione.

In Lombardia, le zone più esposte sono la bassa pianura occidentale e le aeree dei laghi e delle Prealpi Varesine, dove il livello dei corsi d’acqua si sta innalzando per effetto delle piogge continue.

In Valle d’Aosta la situazione è particolarmente critica: l’allerta meteo oggi riguarda numerosi bacini montani e vallate secondarie, comprese la Val d’Ayas, la Valle di Gressoney, la Valle di Champorcher e la zona del Gran San Bernardo. Si tratta di territori fragili, soggetti a smottamenti, colate detritiche e allagamenti improvvisi, specie in presenza di terreni già saturi.

Anche la Sardegna è sotto osservazione nell’allerta meteo oggi, con criticità nei bacini del Tirso, Flumendosa e Logudoro: in queste aree, i temporali improvvisi possono causare allagamenti locali, frane e cadute di alberi, specie nelle zone urbane e lungo le infrastrutture stradali secondarie.

In virtù dell’allerta meteo oggi, raccomandiamo di limitare gli spostamenti, soprattutto lungo strade montane o vicine a corsi d’acqua; è importante non sostare in prossimità di fiumi e versanti scoscesi e tenere sempre d’occhio le comunicazioni delle autorità locali.

Allerta meteo oggi 17 aprile 2025: gialla in 10 regioni

Oltre alle aree in arancione, l’allerta meteo oggi riguarda anche diverse regioni del Centro e delle Isole, interessate oggi da una criticità ordinaria (gialla), con fenomeni meteorologici potenzialmente pericolosi: Lazio, Provincia Autonoma di Trento e settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

In l’Emilia-Romagna le piogge insistono tra la pianura modenese la collina piacentino-parmense e le zone montane emiliane; allerta meteo oggi da tenere sotto controllo anche in Toscana, in particolare sulla costa dell’Etruria, sulle Isole e lungo l’Arno, e nel Lazio, dove i bacini del Tevere e del Liri mostrano livelli da monitorare.

Invitiamo a non sottovalutare l’instabilità atmosferica, anche se le allerte sono “solo” gialle; l’allerta meteo oggi invita a monitorare la situazione meteo, segnalare eventuali anomalie e seguire i bollettini ufficiali può aiutare a prevenire situazioni di emergenza.

Ricordiamo che le condizioni potranno variare nelle prossime ore, per cui è fondamentale restare informati e pronti a reagire con prontezza.