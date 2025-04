Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo oggi – 17 aprile 2025– di livello rosso per rischio idrogeologico nelle vallate nordoccidentali della regione, in particolare nelle zone B e C, mentre su gran parte del territorio è in vigore un’allerta arancione, estesa anche al rischio valanghe sulle Alpi Cozie, Graie e Lepontine.

Il maltempo – provocato da un vortice attivo sul Tirreno – ha provocato precipitazioni di forte intensità nelle ultime 12 ore: sono stati registrati accumuli fino a 155 mm a Pian Audi (TO), 117 mm a Boccioleto (VC) e 116 mm a Camparient (BI).

Secondo gli aggiornamenti dell’allerta meteo oggi, le piogge incessanti hanno provocato l’innalzamento di molti corsi d’acqua: il Toce ha superato la soglia di guardia, il Lago Maggiore è in rapida crescita, mentre i livelli di Sesia, Elvo, Cervo e Orco continuano ad aumentare.

Anche nel Torinese il fiume Po ha superato la soglia di guardia a San Sebastiano e Crescentino; suggeriamo, pertanto, massima prudenza nei movimenti, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, evitare escursioni, spostamenti non necessari e consultare costantemente le fonti ufficiali.

L’allerta meteo oggi impone comportamenti responsabili per la sicurezza collettiva: è bene mantenere liberi i tombini, non sostare nei pressi di fiumi, fossi o ponti, e proteggere le abitazioni situate in zone a rischio.

Allerta meteo oggi: nuovi picchi di piena, venti forti e valanghe in quota nelle prossime ore

L’allerta meteo oggi preannuncia che nelle prossime ore la situazione resterà critica, con nuove precipitazioni molto forti attese su Biellese, Verbano, alto Vercellese e Torinese; la tempesta “Hans”, responsabile del peggioramento, sta attraversando la Corsica e la Costa Azzurra, continuando a convogliare correnti umide orientali sull’intero arco alpino piemontese.

La quota neve si mantiene tra i 1700 e i 1900 metri, ma localmente potrebbe scendere fino a 1400 metri sotto i rovesci più intensi: nelle aeree montane si prevedono oltre 150 cm di neve fresca sopra i 2300 m, con pericolo valanghe in rapida crescita fino al livello 4 e, localmente, 5.

Raccomandiamo di evitare qualsiasi attività escursionistica o sciistica, e di consultare i bollettini valanghe prima di intraprendere spostamenti in montagna; l’allerta meteo oggi riguarda anche le aree di pianura: venti di burrasca, con raffiche fino a 70 km/h, stanno coinvolgendo le zone orientali e meridionali della regione.

Secondo l’allerta meteo oggi, i livelli dei fiumi sono ancora in crescita: il Sesia è prossimo al livello di pericolo a Palestro, la Bormida ha superato la soglia a Cassine, e il Po raggiungerà la criticità elevata a Valenza e Isola Sant’Antonio.

La situazione resterà complessa almeno fino al tardo pomeriggio: fino ad allora, restare aggiornati sull’allerta meteo oggi è fondamentale e suggeriamo, dunque, di seguire Arpa Piemonte e la Protezione Civile per tutte le comunicazioni ufficiali.