L’allerta meteo oggi – sabato 17 maggio – riguarda diverse aree del Centro e Sud Italia, pertanto la Protezione Civile ha diffuso un avviso di ordinaria criticità – con livello di allerta gialla – per rischio idraulico, idrogeologico e temporali per quanto riguarda Calabria, Emilia-Romagna e Lazio: in Calabria, i settori colpiti sono il versante ionico e quello tirrenico centro-meridionale (in queste zone si prevedono piogge sparse che potranno essere anche di forte intensità, accompagnate da possibili raffiche di vento e fulmini).

Allerta meteo oggi, 16 maggio 2025/ Calabria arancione, 11 regioni gialle: pioggia e raffiche di vento

Stesso scenario anche sul versante emiliano, dove le criticità coinvolgono l’area montana e collinare, dalla montagna bolognese fino alla zona piacentino-parmense, mentre nel Lazio la situazione più delicata riguarda i bacini del Liri e dell’Aniene, con possibilità di temporali improvvisi nelle ore centrali della giornata.

Scuole chiuse domani, venerdì 16 maggio 2025/ L'elenco completo per il maltempo nel Sud Italia

In presenza di questa allerta meteo oggi, è importante restare aggiornati sull’evoluzione della situazione quindi vi suggeriamo di evitare spostamenti non necessari (soprattutto in prossimità di corsi d’acqua o in zone esposte a frane e smottamenti) oltre che a prestare massima attenzione nei sottopassi stradali, nelle strade secondarie e nei tratti collinari più esposti ai rischi; le autorità raccomandano prudenza anche per chi abita in abitazioni vicino a fiumi ed è inoltre utile mettere in sicurezza oggetti e materiali nei cortili, sui balconi e nelle aree esterne per evitare danni o pericoli in caso di forti raffiche di vento o pioggia intensa (prevedibili secondo l’allerta meteo oggi).

Allerta meteo oggi, 15 maggio 2025/ Temporali e rischio idrogeologico tra Sicilia, Sud e Centro Italia

Allerta meteo oggi: come affrontare la giornata in sicurezza nelle zone a rischio

L’allerta meteo oggi richiede particolare attenzione alle condizioni atmosferiche in rapido cambiamento e ricordiamo sempre che – pur essendo un livello di criticità definito come “ordinario” – le condizioni possono peggiorare rapidamente, soprattutto nelle zone montane e lungo i versanti esposti, come accade oggi in Emilia-Romagna e Calabria; chi vive o lavora nei comuni interessati dall’allerta meteo oggi dovrebbe monitorare costantemente le comunicazioni dei Comuni e della Protezione Civile regionale, seguendo eventuali indicazioni su evacuazioni o limitazioni alla circolazione.

In Emilia-Romagna, le aree collinari e montane centrali – in particolare la montagna bolognese e la zona parmense – sono soggette a fenomeni di ruscellamento e piccole frane e quindi consigliamo di non avventurarsi nei sentieri o nei boschi, di evitare campeggi e soste in prossimità dei pendii e di fare attenzione anche alle strade statali e provinciali dove la visibilità potrebbe calare bruscamente; in Calabria – secondo l’allerta meteo oggi – pioggia potrebbe durare per buona parte della giornata, alternandosi con momenti di tregua ma non lasciamoci trarre in inganno perché le precipitazioni improvvise possono causare allagamenti e rendere difficile la viabilità.

L’allerta meteo oggi coinvolge anche il Lazio, in particolare le aree interne dove suggeriamo a chi deve mettersi in viaggio di consultare prima le mappe delle criticità, verificare le condizioni dei percorsi e preferire tragitti principali evitando strade isolate o poco illuminate: la sicurezza oggi passa anche da piccoli gesti quotidiani come ridurre gli spostamenti, segnalare possibili situazioni di rischio, aiutare chi potrebbe trovarsi in difficoltà (soprattutto anziani o persone che vivono sole) tutti comportamenti concreti con cui possiamo contribuire ad affrontare l’allerta meteo oggi con consapevolezza e responsabilità.